Советник президента и депутаты Турции оценили фильм "Семетей – сын Манаса"

В столице Турции в городе Анкара прошел закрытый показ кинофильма "Семетей – сын Манаса". Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, кинопоказ был организован Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ и посольством КР в Турции.

"В мероприятии приняли участие главный советник президента Турции Ялчин Топчу, депутаты парламента ТР, сопредседатель Группы дружбы Кыргызстан-Турция, депутат Сабри Озтюрк, руководители турецких телеканалов, посол КР в Турции Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, продюсер фильма Омурзак Толобеков и многие другие гости.

Главный советник президента ТР Ялчин Топчу в своем выступлении на показе фильма по достоинству оценил работу кыргызстанских киносъемщиков.

"Эпос "Манас" отличается от других наших тюркских эпосов и является самым крупным эпосом в мире. Наш Манас-ата - богатырь из кыргызского племени тюрков, и эпос назван в честь этого величайшего человека. В нем в реалистической манере рассказывается о борьбе Манас-аты и его сыновей с буддийскими калмыками, а затем и с китайскими полчищам. Мне хотелось бы, чтобы в наших университетах изучали все наши тюркские эпосы, и чтобы тюркские государства несли эти эпопеи в мир", - сказал он.

Кинопоказ фильма "Семетей -сын Манаса" прошел в анкаринском крупнейшем кинотеатре "Атакуле"".