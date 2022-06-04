Погода
$ 81.12 - 82.12
€ 87.17 - 88.17

Советник президента и депутаты Турции оценили фильм "Семетей – сын Манаса"

243  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Турции в городе Анкара прошел закрытый показ кинофильма "Семетей – сын Манаса". Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, кинопоказ был организован Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ и посольством КР в Турции.

"В мероприятии приняли участие главный советник президента Турции Ялчин Топчу, депутаты парламента ТР, сопредседатель Группы дружбы Кыргызстан-Турция, депутат Сабри Озтюрк, руководители турецких телеканалов, посол КР в Турции Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, продюсер фильма Омурзак Толобеков и многие другие гости.

Главный советник президента ТР Ялчин Топчу в своем выступлении на показе фильма по достоинству оценил работу кыргызстанских киносъемщиков.

"Эпос "Манас" отличается от других наших тюркских эпосов и является самым крупным эпосом в мире. Наш Манас-ата - богатырь из кыргызского племени тюрков, и эпос назван в честь этого величайшего человека. В нем в реалистической манере рассказывается о борьбе Манас-аты и его сыновей с буддийскими калмыками, а затем и с китайскими полчищам. Мне хотелось бы, чтобы в наших университетах изучали все наши тюркские эпосы, и чтобы тюркские государства несли эти эпопеи в мир", - сказал он.

Кинопоказ фильма "Семетей -сын Манаса" прошел в анкаринском крупнейшем кинотеатре "Атакуле"".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418905
Теги:
кино, Турция, Кыргызстан, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  