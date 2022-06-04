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Садыр Жапаров навестил раненых пограничников в больнице

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 июня, навестил военнослужащих, получивших ранения в ходе недавнего приграничного инцидента с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Глава государства побеседовал с ранеными, справился об их состоянии здоровья, пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и восстановления сил.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением специалистов и получают соответствующую медицинскую помощь в Национальном госпитале, проведены все необходимые диагностические исследования.


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URL: https://www.vb.kg/418907
Теги:
президент, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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