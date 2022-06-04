Садыр Жапаров навестил раненых пограничников в больнице

Президент Садыр Жапаров сегодня, 4 июня, навестил военнослужащих, получивших ранения в ходе недавнего приграничного инцидента с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Глава государства побеседовал с ранеными, справился об их состоянии здоровья, пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и восстановления сил.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением специалистов и получают соответствующую медицинскую помощь в Национальном госпитале, проведены все необходимые диагностические исследования.