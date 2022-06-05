ООН: К концу года до 38% населения КР могут оказаться за чертой бедности

Талантливая молодежь Кыргызстана не должна стать экспортным товаром страны, считает Оливье де Шуттер, Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете.

Экономика Кыргызстана слишком сильно зависит от добывающей и туристической отраслей, а также от денежных переводов мигрантов. В 2019 году денежные переводы составили 2,4 миллиарда долларов, или почти 30 процентов ВВП страны.

"Денежные переводы приносят пользу в первую очередь бедным сельским домохозяйствам, и с их помощью уровень бедности сократился на 11 процентов в 2019 году. Но они не могут быть долгосрочной стратегией развития страны. Это бегство человеческого капитала в беспрецедентных масштабах", – отметил де Шуттер.

Специальный докладчик ООН – независимый эксперт, назначенный Советом ООН по правам человека для изучения проблемы бедности в глобальном масштабе, побывал в Кыргызстане по приглашению правительства этой страны. С 23 мая по 3 июня он встретился с представителями министерств, депутатами парламента, представителями региональных и местных органов власти, организациями гражданского общества и местными жителями из малоимущих слоев населения.

Кыргызстан сегодня пытается справиться с многочисленными проблемами – ростом цен на продукты питания, снижением доходов от денежных переводов и растущей безработицей. Многие из них связаны с последствиями пандемии COVOD-19 и санкций, введенных против России после вторжения в Украину.

"Хотя уровень бедности в Кыргызстане постепенно снижается, в 2020 году более четверти населения все еще жили за национальной чертой бедности. По оценкам Всемирного банка к концу года эта цифра может вырасти до 38 процентов, что отбросит страну на десятилетие назад", – отметил де Шуттер.

Спецдокладчик призвал Кыргызстан отказаться от зависимости от денежных переводов и инвестировать больше средств в дошкольное образование, повысить качество обучения в школах, а также укреплять систему социальной защиты для людей, живущих в бедности.

"В этом году 350 000 молодых людей закончат школу, и государство должно постараться предоставить молодежи реальные возможности помимо миграции. Государство должно работать над диверсификацией экономики, обеспечивать качественные рабочие места и поддерживать переход к официальной занятости тех, кто работает в неформальной экономике. Если этого не сделать, то кризис оттока человеческого капитала затянется", – сказал де Шуттер.

В настоящее время в Кыргызстане уровень социальных выплат крайне низок, а детские пособия и минимальный доход едва позволяют бедным семьям сводить концы с концами.

"Для финансирования социальной поддержки необходим бюджет. Поэтому ускорение перевода работников из неформальной экономики должно стать приоритетом: работники с официальным контрактом платят налоги. Ресурсы от добычи полезных ископаемых также должны использоваться для инвестиций в человеческий капитал", – отметил эксперт.

"‎‎Инвестируя в свое население и предоставляя ему альтернативу миграции, укрепляя системы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также борясь с коррупцией, страна сможет лучше защитить свое население от бедности и нарушений прав человека, которые являются ее следствием", – заключил де Шуттер.