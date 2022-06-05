Эрдоган посетит Кыргызстан с официальным визитом

Визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан обсудил с членами делегации депутатов Жогорку Кенеша КР председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает пресс-служба МИД.

"Предстоящий официальный визит президента Эрдогана в Кыргызстан и заседание Высшего совета стратегического сотрудничества придадут импульс развитию двусторонних отношений", - процитировала пресс-служба слова Шентопа.

Сообщается, что "наряду с обменом мнениями по вопросам развития как двустороннего сотрудничества (особенно в торгово-экономической сфере), так и партнерства на многосторонних площадках в части углубления межпарламентского взаимодействия стороны акцентировали внимание на проведении предстоящей XI пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА)", которая состоится в июне в Кыргызстане.