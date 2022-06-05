Динара Кутманова поздравила экологов с Днем охраны окружающей среды

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманова поздравила коллег со Всемирным днем охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба ведомства.

Приводим полный текст поздравления.

"Уважаемые работники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики!

Уважаемые коллеги-экологи, ветераны - экологи, эко-активисты и эко- волонтеры!

Поздравляю вас со Всемирным днем охраны окружающей среды.

Сегодня этот праздник уже не является узкопрофессиональным, это праздник всех неравнодушных граждан, всем сердцем осознающих необходимость защиты природы и бережного отношения к ней!

Хочу сказать, что высокое доверие и постоянное внимание, которое руководство нашей страны уделяет природоохранным вопросам, ко многому обязывает наше Министерство. Перед нами стоят серьезные масштабные задачи по улучшению экологической ситуации в стране, сохранению природных ресурсов и биоразнообразия, а также борьбе с изменениями климата.

У нас есть четкий ориентир. Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров объявил 2022 год Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Впервые за 30 лет в истории Кыргызстана экология обозначена главным приоритетом года.

Отрадно, что сегодня уже идет динамичный поступательный процесс посадки зеленых насаждений по всему Кыргызстану в рамках национальной кампании Жашыл Мурас, старт которой дан 12 марта 2022 года Главой нашей страны.

Сегодня общее количество посаженных саженцев составляет более 4,6 млн штук.

Прорабатываются проекты по внедрению ВИЭ, как один из механизмов выполнения принятых Кыргызстаном обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, снижая потребление углеводородного топлива.

Учитывая, что привитие экологической культуры сегодня - залог сохранения здоровья населения, Министерство призывает всех граждан страны популяризировать борьбу за чистоту окружающей нас среды. Кропотливый труд, личное участие экологов и каждого жителя страны в этой работе очень важны и актуальны.

Особо хочу отметить весомую поддержку общественности. Министерством начата работа по развитию сети общественных экологических инспекторов, ряды которых стремительно растут. Это будет весомая сила в борьбе за экологическое благополучие государства. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и мы должны обеспечить ее в настоящем и для будущих поколений, наших детей и внуков. Настало время каждому стать экологом в душе! Благодарю всех, кто профессионально и по зову сердца участвует в благородном деле охраны окружающей среды.

Поздравляю всех кыргызстанцев с этим светлым праздником нашего дома и души.

Желаю всем чистого неба, прозрачной воды, цветущей земли, доброго здоровья и сил для достижения целей развития и процветания нашего Кыргызстана!"