"Бишкектеплосеть" завтра начнет наполнять тепловые сети водой

С 6 июня "Бишкектеплосеть" начнет заполнять тепловые сети водой, сообщает пресс-служба компании.

Отмечено, что с 8 по 13 июня будут проводиться регламентные испытания на плотность для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период.

При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожных покрытий.

Бишкектеплосеть просит горожан быть внимательными, в случае обнаружения порывов и утечек из тепловых сетей, провалов дорожных покрытий сообщать в диспетчерскую службу по телефону: 0312568558 или в центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980.