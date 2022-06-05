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В КР планируют построить объездную дорогу "Бишкек -Белогорка - Суусамыр"

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- Канат Кожоев
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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев с выездом на место ознакомился с планируемым проектом строительства автомобильной дороги "Бишкек -Белогорка - Суусамыр" (Южная объездная дорога города Бишкек) с устройством тоннеля ориентировочной длиной 6 км. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В случае реализации проекта, протяженность трассы составит 120 км с учетом разветвления серпантинов и объездов населенных пунктов. Автодорога позволит сократить протяжённость дороги Бишкек - Джалал-Абад на 150 км.

Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства с проведением соответствующего конкурса среди потенциальных инвесторов.

Бакыт Торобаев подчеркнул значимость данной автомагистрали для транспортной отрасли и отметил необходимость своевременной и качественной проработки технико-экономического обоснования проекта с учетом современных подходов в строительстве, вопросов безопасности для участников дорожного движения и создания соответствующей придорожной инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/418924
Теги:
Бакыт Торобаев, Кыргызстан, кабмин
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