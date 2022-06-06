Черно–белые покоряют живостью

Чем отличается фотография, сделанная по старинке, на пленку, от современной цифровой? Кто–то скажет, что ничем. Кто–то заметит разницу, как ему покажется, в качестве: цифровые фотографии, говорят, более четкие...

А между тем они действительно отличаются. И дело не в качестве, не в резкости и четкости изображения. Разница в том, что старые фотографии - живые. Смотрели фильмы про ясновидящих? Профессиональный ясновидец, работающий с фото, обязательно скажет: "Что ты мне в телефоне показываешь? Ты дай настоящий, напечатанный снимок. Именно он хранит человеческую энергетику"...

Выставка фотографий, сделанных на пленку, ранее открылась в художественной галерее "Дубовый парк". И вот опять мистика: выставке всего несколько дней, зал пуст, а отзывов уже множество. Отзывы главным образом восторженные. И все так или иначе подчеркивают "живость" экспонатов. Благодарят авторов за слом шаблона: всегда, дескать, были уверены, что "цифра"лучше. А оказалось...

Особого внимания заслуживает творчество турецкого фотохудожника Фахри Тархана, который, как это ни странно, воспевает Кыргызстан. У него и выставки так называются: "Рынки Кыргызстана", "Больше, чем просто площадь: Ала–Тоо", "Земля Манаса: Кыргызстан". Фотографии классические, черно–белые. Объемные. Завораживающие. С удивительными сюжетами и странноватыми, но притягивающими взгляд ракурсами. Он художник, он так видит. Такой - немного непонятной, нестандартной, но уникальной в своей неповторимости - он увидел нашу страну.

Вот юрта, как бы выступающая из полумрака. В юрте, в луче света - молящиеся люди... Такие же люди склонились в молитвенном полупоклоне на центральной площади Бишкека. На фоне памятника Ленину, указывающему привычным жестом путь куда–то в светлое будущее... Вот тоже площадь. Новогодний Аяз Ата, которого заслонили собой две кыргызские Снегурочки.

Сейчас Фахри преподает в Кыргызско–Турецком университете "Манас". Учит студентов, как правильно фотографировать, чтобы получилось не просто красиво, а одушевленно... Чувство, которое оставляют его фотографии, трудно сформулировать. Такими бывают только живописные портреты кисти талантливых художников: с какой стороны ни посмотри - кажется, что тот, кто на портрете, глядит на тебя в упор. Заглядывает в глаза, да что там в глаза - прямо в душу!

Несколько женских портретов выполнены в цвете. Для пущей убедительности под каждым надпись: "Фотопленка Tasma", "Фотопленка Kodak". Ну и чем, скажите, по качеству пленка отличается от "цифры"? В руках настоящего мастера абсолютно ничем. Кроме все той же одушевленности. Каждая красавица будто дышит и внимательно следит за тобой глазами. Автор этих фотографий - Алексей Осипов.

Не все фотокартины разместились на стенах. Несколько, не менее выразительных, лежат на столе, а одна из них с изображением коробочек с фотопленкой специально предназначена для отзывов посетителей. И исписана буквально вся. От абстрактного - "Искусство дороже денег" до "Спасибо за такую красоту!".