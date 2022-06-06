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В КР таможня препятствует развитию "зеленой экономики"?

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке эксперты обсудили "Развитие энергосектора в КР через возобновляемые источники энергии и энергоэффективность".

Шесть депутатов ЖК КР, представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, Министерства энергетики КР, Центра по климатическому финансированию, Национальной электрической станции Кыргызстана, Государственного агентства по архитектуре, строительству и ЖКХ при кабинете министров КР, Бишкекглавархитектуры, Бишкекского городского кенеша, экспертного сообщества, СМИ высказали свою обеспокоенность тем, что в стране меры для развития энергоэкономики по сути буксуют, основные законы приняты, но дополнительные поправки "висят", затягивается их принятие в ЖК, тем самым и реализация их в полной мере невозможна.

Об этом с горечью говорили предприниматели, которые поверили в то, что государство действительно на деле, а не на словах будут поддерживать усилия всех, кто вкладывается в "зеленые технологии". А в реальности некоторые, привозя оборудование, оказываются в адском чиновничьем круговороте. И чтобы не разориться, растамаживая драгоценную аппаратуру, которую должны растамаживать по льготным тарифам, оформляют документы на общих основаниях. У предпринимателей возникают вопросы, зачем так много говорить о зеленой экономике, если ничего не делать, кто заинтересован превратить все в профанацию.

В настоящее время во всех структурах, как на государственном уровне, так и среди бизнес-компаний и профессионального сообщества, поднимается вопрос необходимости развития возобновляемых источников энергии на территории (ВИЭ) Кыргызстана.

ВИЭ стали неотъемлемой частью энергетического сектора Кыргызстана в условиях ограниченных ресурсов и инновационными мерами по адаптации к изменению климата.

Несмотря на то что тенденция использования альтернативных источников энергии в стране составляет всего 1% от общего энергетического баланса, все же есть большие перспективы при установке и эксплуатации технологий ВИЭ разгрузить гидроэлектростанции.

В условиях стремительного развития инновационных технологий и учитывая важность перехода на новый уровень, государство Кыргызской Республики направляет все усилия на создание благоприятных условий как для поставщиков, так и пользователей через специальные поощрения и выгодные условия, например, освобождение от налогов и таможенных пошлин при импорте ВИЭ технологий в обновленном Налоговом кодексе КР.

Однако существуют определенные препятствия на пути эффективного внедрения ВИЭ. Среди них отмечается недостаточная осведомленность о выгоде использования возобновляемых источников энергии в Кыргызстане и их вкладе в улучшение качества воздуха среди лиц, принимающих решения, а также общественности и частного сектора.

Для лучшего понимания этого вопроса были проведены исследование и оценка технологий использования возобновляемых источников энергии в Кыргызстане и выработаны практические рекомендации для неправительственного сектора, медиасферы и других заинтересованных сторон для работы по продвижению инициатив в сфере изменения климата и возобновляемых источников энергии

Были представлены результаты исследования и обсуждены рекомендации, адресованные лицам, принимающим решения, а также СМИ и НПО для принятия конкретных мер по внедрению ВИЭ, энерго- и ресурсоэффективности, устойчивого производства и потребления в целях смягчения последствий изменения климата в Кыргызстане.

Важно, что на круглый стол приезжали предприниматели, энтузиасты, которые "горят" зеленой экономикой, они вкладывают самостоятельно в зеленые проекты и, конечно, ждут поддержки государства. Такое доверие обмануть нельзя.


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URL: https://www.vb.kg/418931
Теги:
экология, Кыргызстан
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