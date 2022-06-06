В афганской Балхе телеканал преобразован в религиозную семинарию

Наблюдатели за СМИ призвали "Талибан" остановить очередные репрессии, введенные этой организацией в отношении частного телеканала Metra в афганской провинции Балх. Этот телеканал был превращен в религиозную семинарию.

С момента захвата талибами власти в Афганистане в августе прошлого года ограничения на деятельность СМИ продолжаются. Частный телеканал Metra стал последним, который был преобразован в религиозный канал, чтобы сделать приоритетными исламские настроения среди афганского народа, сообщает TOLOnews.

Выступая на церемонии открытия, исполняющий обязанности министра образования Афганистана Нурулла Мунир сказал, что Исламский Эмират уделяет приоритетное внимание исламскому образованию.

"У нас 20 000 школ по всему Афганистану, но семинарий, зарегистрированных в исламском эмирате, не более 1 000", - сказал он.

"Борьба и сражения, в которых участвовали религиозные ученые, были направлены на создание таких семинарий", - сказал губернатор Балха Мавлави Кудратулла Абу Хамза.

Телеканал Metra ранее транслировал несколько программ, а сейчас является семинарией для более чем 1000 студентов. Наблюдатели за СМИ призвали исламский эмират не превращать медиакомплекс в религиозную семинарию.

"Замена комплекса зданий СМИ на религиозную семинарию считается несправедливым действием по отношению к журналистам. Мы призываем исламский эмират помочь в возобновлении работы СМИ, которые были закрыты после падения прежнего правительства", - сказал Ахмад Яр Муджрох, член Ассоциации независимых журналистов Афганистана (AIJA).

Телеканал Metra TV вещал более десяти лет, но прекратил свою деятельность после прихода к власти в Афганистане исламского эмирата.

Секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность положением религиозных и этнических меньшинств в Афганистане. Блинкен сделал это замечание, ссылаясь на отчет о международной религиозной свободе за 2021 год.

"В Афганистане условия для свободы вероисповедания резко ухудшились при талибах. В особенности, когда они ущемляют основные права женщин и девочек на получение образования, на работу, на участие в жизни общества, часто под флагом религии", - сказал он.

Но в исламском эмирате заявили, что правительство надеется на улучшение жизни всех этнических групп в стране. "Исламский эмират считает, что... все афганцы имеют равные права как афганцы и мусульмане", - сказал Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря исламского эмирата.

Однако аналитики представили различные мнения по этому вопросу. "В этом докладе говорится о явном нарушении прав человека и прав меньшинств в Афганистане", - сказал Назир Ахмад Таракаи, аналитик по международным отношениям.

"Элементы, связанные с иностранной интеллигенцией, и весь мир пытаются нацелиться на умы людей и создать непонимание между исламским эмиратом и другими религиозными последователями", - сказал Самар Садаат, политический аналитик.