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Резко выросли цены на нефть

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- Канат Кожоев
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Стоимость нефти подскочила, после того как Саудовская Аравия резко повысила цены на свои продажи нефти в июле, сообщает Reuters.

В начале торгов в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,5 процента, до 121,52 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,4 процента, до 120,50 доллара за баррель после достижения трехмесячного максимума.

Саудовская Аравия повысила официальную цену продажи (OSP) своей флагманской арабской нефти в Азию с надбавкой в размере 6,50 доллара по сравнению со средним показателем в Омане и Дубае, где надбавка была в размере 4,40 доллара в июне, сообщила государственная нефтяная компания Aramco.

Как отмечается, этот шаг был сделан, несмотря на решение организации стран - экспортеров нефти и союзников, совместно называемых ОПЕК+, увеличить добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в день, или на 50 процентов больше, чем планировалось ранее.


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URL: https://www.vb.kg/418933
Теги:
нефть, цены, мировые новости
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