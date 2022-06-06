Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пристраивается охранница

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут дом для красивой молодой собаки, которую вы видите на фото. Животное доброе, послушное, к тому же хорошая охранница. Собака здорова, привита, стерилизована. На новое место жительства ее привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Активная Машка

"Добрые руки" представляют вашему вниманию собачку Машку. Это молодое, здоровое, привитое от инфекционных заболеваний, и уже стерилизованное животное. Машка активная, но не шкодливая. Хорошо охраняет территорию. Новому хозяину собаку привезут. Звоните: 0(709)784-537.

Белла, она же Белочка

Пристраивается собачка Белла (Белочка). Молодая, здоровая, привитая от инфекционных заболеваний и стерилизованная (гулять и рожать щенков уже не будет). Белочка спокойная, не шкодливая собака. Чужих в свой дом она не пустит. Будущим хозяевам животное привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Милая и миниатюрная

Ищет дом милая, нежная, миниатюрная кошечка. Киска здорова, привита и стерилизована (гулять и рожать котят не будет). К лоточку кошечку приучили. В настоящее время кошка живет в частном доме. Набирайте: 0(551)877-759.

Ласковая крошка

Фонд помощи животным ищет добрые руки для котенка. Перед вами маленькая девочка. Крохе всего два месяца. По характеру киска очень ласковая. Ест корм для котят. Телефон для потенциальных хозяев: 0(553)410-354.

Настоящая пантера

"Добрые руки" ищут дом для котенка чисто черного окраса. Подопечной фонда всего четыре месяца, но уже сейчас она напоминает маленькую пантеру – красивую и грациозную. Понравилась вам наша красотка? Тогда звоните: 0(553)410-354.

Не крошечная Кроха

Обратите свое внимание на щенка алабая на фото ниже. Перед вами девочка шести месяцев. Зовут девочку Кроха. Несмотря на юный возраст она уже довольно крупная и еще будет расти. Собака здоровая, привитая от инфекционных заболеваний и стерилизованная. К сожалению, из-за травмы, полученной в детстве, собака хромает на переднюю лапу. Но это не мешает ей бегать, как другие щенки. По характеру животное очень умное. Это еще и хорошая охранница. В новый дом Кроху привезут. Телефон: 0(709)784-537.

Пушистые мальчишки

И последние на сегодня кандидаты на усыновление – щеночки-мальчики, родившиеся два месяца назад. Вырастут эти пушистые ребята в собак среднего размера. По характеру парнишки очень активные. Захотите забрать себе одного из них, звоните: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.