В столице прошел IV Индустриальный форум "Медиа Топтоо-2022"

На выходных в Бишкеке прошел четвертый индустриальный форум "Медиа Топтоо -2022" при поддержке ЮСАИД и с участием журналистов, блогеров и деятелей искусства для обсуждения медиатрендов, развития качественных и современных СМИ.

Торжественное мероприятие открыла вступительным словом директор представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова.

"Мы не виделись два года из-за пандемии, поэтому для нас особая радость сегодня собрать всех коллег на очередном "Медиа Топтоо". Нам также отрадно, что "Медиа Топтоо" стал популярным местным брендом и крутой медийной площадкой, известной за пределами Кыргызстана. К нам приехали спикеры из девяти стран мира и участники из соседних государств – Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Проводя форум в этом году, мы также подводим итоги пятилетнего индустриального проекта "Медиа-К" и собираем рекомендации для дальнейшего развития медиа в Кыргызстане",- отметила Каракулова.

В этом году форум проходил под слоганом: "МИР. СВОБОДНЫЕ МЕДИА. ПЕРЕМЕНЫ".

В течение двух дней ведущие национальные и международные спикеры и участники обсуждали важные тренды развития медиасферы:

инновационные методы выявления дезинформации;

взаимодействие СМИ и власти;

будущее региональной журналистики;

новые технологии в кинопроизводстве и дистрибуции контента;

эффективные стратегии в социальных сетях;

развитие политического блогинга;

влияние паблик-арта;

роль медиа в креативной экономике.