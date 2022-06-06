Сегодня в Бишкеке начинается Фестиваль польских фильмов "Висла"

С 6 по 12 июня в бишкекском Доме кино имени Чингиза Айтматова пройдет Фестиваль польских фильмов "Висла". Об этом сообщил Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

В программе фестиваля полнометражные и короткометражные фильмы самых разных жанров, созданные в 2020-2021 годах. Увидят кыргызские зрители и классику – ленту Ежи Кавалеровича "Загадочный пассажир" 1959 года.

Программа фестиваля

6 июня – драма "Не оставляй следов" (режиссер Ян П. Матушински). Начало в 18 часов.

7 июня – драма "Другие люди" (режиссер Александра Терпиньская). Начало в 18 часов.

8 июня – психологическая драма "Загадочный пассажир" (режиссер Ежи Кавалерович). Начало в 18 часов.

9 июня – трагикомедия "Сваты" (режиссер Якуб Михальчук). Начало в 18 часов.

10 июня - блок короткометражных фильмов студентов киношколы имени Кшиштофа Кесьлевского Силезского Университета. Зрители увидят художественный этюд "Навсегда" (режиссер Александра Каминьская), художественный этюд "The hero" (режиссер Милена Дутковска), художественный этюд "День матери" (режиссер Патрых Кафловски), художественный этюд "Покорность" (режиссер Михал Чехомски), документальный фильм "На задержанном дыхании" (режиссер Катажина Сикорска) и ленту "Жанна Д'Арк" (режиссер Александер Шамалек). Начало в 11 часов.

11 июня – документальная лента "Кино с балкона" (режиссер Павел Лозиньски). Начало в 15 часов. Также в этот день покажут драму "Песни о любви" (режиссер Томаш Хабовский). Начало в 16 часов 45 минут.

12 июня – комедия "Любители" (режиссер Ивона Секежиньска). Начало в 18 часов.