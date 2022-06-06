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В Минтруда ответили на критику Шайлообека Атазова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР ответили на критику депутата Шайлообека Атазова по поводу пособий и профпригодности главы МТСОМ КР Кудайбергена Базарбаева.

По данным ведомства, повышение пособий коснулось более 450 тысяч граждан страны.

"С октября 2021 года были повышены пособия 15 категориям социально уязвимых слоев населения. С этого же периода по стране в три раза были повышены государственные пособия малообеспеченным и уязвимым гражданам – в октябре 2021 года, январе и с июня 2022 года.

Кроме этого, увеличены размеры социальных пособий 15 категориям граждан, на 1 ноября 2021 года их численность составляла 95,6 тысячи человек.

С 1 января 2022 года также были повышены размеры социального пособия отдельных категорий получателей, а с 1 июня 2022 года оставшимся категориям граждан.

Всего получателей социальных пособий сегодня 101,8 тысячи человек – это взрослые и дети с инвалидностью, пожилые граждане, дети-сироты, дети, рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Самая многочисленная группа получателей – дети до 16 лет, проживающие в малообеспеченных семьях и получающие пособие "Уй бүлөгө-көмөк".

Необходимо отметить, что размер данного пособия сохранялся в размере 810 сомов с 2016 года и не пересматривался на протяжении 6 лет.

С 1 июня 2022 года пособие увеличено до 1200 сомов в месяц на каждого ребенка. Сегодня в стране 101,7 тысячи малообеспеченных семей или 349,8 тысячи детей.

Общее количество кыргызстанцев, которых коснулось повышение, составило более 450 тысяч человек, из которых 80% - дети", - рассказали в министерстве.

Что же касается слов депутата по поводу того, что Кудайберген Базарбаев якобы не выходит из своего кабинета, то в МТСОМ КР сообщили, что на протяжении последних 6 месяцев все руководители Министерства труда, включая министра Кудайбергена Базарбаева и трёх заместителей, на постоянной основе и систематично выезжают в командировки в регионы для разрешения социальных проблем граждан на местах.

"Министр Кудайберген Базарбаев за отмеченный период находился по нескольку раз в командировках в Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской областях. В каждой области он провел встречи с населением, работниками социального сектора, организовал прием граждан, решал вопросы населения на местах.

Заместители министра, а также начальники управлений также на постоянной и системной основе выезжают в командировки в регионы, где проводят работы по социальному направлению", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике вышеназванный нардеп заявил, что министерство не работает.

"На выборах больше всего избиратели поднимали вопрос о пенсиях и пособиях. Министр у нас - городской мальчик, белоручка. Он должен выйти из кабинета, пандемия закончилась. Он перестал приходить и на заседания профильного комитета", - сказал Атазов.


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URL: https://www.vb.kg/418958
Теги:
Кудайберген Базарбаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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