Дастану Бекешеву рассказали, когда в КР возобновят поставки инсулина

Министерство здравоохранения ответило на запрос Дастана Бекешева о том, почему Кыргызстан остался без запасов инсулина и когда препарат вновь будет поступать в страну. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

В ответе Минздрава говорится, что сейчас в страну поступают инсулиновые аналоги, которые закупаются для детей и подростков. Поступление инсулина "Изофан" и инсулина "Регуляр" ожидается только в начале июля 2022 года.

"Такая ситуация с инсулином сложилась в связи с тем, что в марте 2022 года из-за резкого скачка валют был отменен конкурс на закупку инсулинов, из-за увеличения срока производства инсулинов заводом-производителем, а также из-за отсутствия запаса инсулина на складе ДЛСиМИ, который необходим по Закону "О сахарном диабете в КР" по причине недостаточного финансирования в прошлые годы", - объяснили в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что во избежание срывов поставок инсулиновых препаратов в будущем, ведомство просит выделить средства для закупок их в достаточном количестве на несколько лет вперед.