В Баткене прошло совещание по профилактике потребления наркотиков

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в Баткене провела очередное совещание по профилактике

потребления наркотиков среди населения южного региона республики.

По инициативе СБНОН МВД на базе мэрии города Баткен проведено совещание по профилактике потребления наркотиков среди населения.

Участников ознакомили с информацией о текущей наркоситуации на территории Баткенской области, а также информировали о ситуации с потреблением несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ за текущий период по республике. Были обсуждены вопросы касающихся проводимых эффективных мероприятий по профилактике наркомании.

Подробно обсудили взаимодействие муниципальных территориальных управлений и инспекторов по делам несовершеннолетних по повышению эффективности профилактики и организация на местах индивидуальной

профилактической работы с несовершеннолетними. Так же, организацию профилактической работы в образовательных учреждениях муниципалитетов, проведение месячника антинаркотических мероприятий, приуроченного международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В конце совещания участники были единодушны, подчеркнув необходимость стремиться к созданию условий, направленных на достижение трезвого образа жизни, восстановление физического, психического и духовного здоровья потребителей наркотиков, их личностного и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции в общество, внесению позитивного вклада в его развитие страны.