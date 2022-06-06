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В аквапарке "Ала-Тоо" утонул ребенок

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает прецц-служба столичного муниципалитета. В сообщении говорится, что учащиеся начальных классов школы №95 вместе с родителями посетили бассейн. Во время посещения утонул ребенок.

В настоящее время управлением образования мэрии города Бишкек создана комиссия по рассмотрению данного случая из числа сотрудников управления, районного центра образования, акимиата и профсоюзного комитета работников образования.

Комиссия займется изучением данного инцидента и определением степени участия и ответственности сотрудников школы.


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URL: https://www.vb.kg/418976
Теги:
дети, Бишкек, ребенок утонул, мэрия
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