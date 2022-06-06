В аквапарке "Ала-Тоо" утонул ребенок

Об этом сообщает прецц-служба столичного муниципалитета. В сообщении говорится, что учащиеся начальных классов школы №95 вместе с родителями посетили бассейн. Во время посещения утонул ребенок.

В настоящее время управлением образования мэрии города Бишкек создана комиссия по рассмотрению данного случая из числа сотрудников управления, районного центра образования, акимиата и профсоюзного комитета работников образования.

Комиссия займется изучением данного инцидента и определением степени участия и ответственности сотрудников школы.