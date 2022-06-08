Жителя КР приговорили к общественным работам за призывы к захвату власти

В конце апреля прошлого года в социальных сетях появилось несколько видеообращений некоего Нурэлеса Уметалиева.

Характеризуя в суде этого 21-летнего паренька, один из свидетелей назвал его "немного странным". Парень, дескать, хороший, но замкнутый, который живет сам по себе, на своей волне и не имеет друзей. С этим свидетелем Нурэлес почти подружился, но и с ним особо не откровенничал. Не делился своими политическими взглядами, переживаниями и жизненными планами. В двух словах сообщил только, что живет с матерью-инвалидом и младшим братишкой, являясь единственным кормильцем в семье. Что-то говорил о тяжелом материальном положении...

Видео, распространенные в интернете, из-за которых Нурэлесом Уметалиевым заинтересовались сотрудники спецслужб, посвящены, впрочем, не тяжелому материальному положению автора. Парень, по его собственному признанию, очень переживает за судьбу Родины и поддался захлестнувшим его эмоциям.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

"Уметалиев Нурэлес обвиняется в умышленном публичном призыве к насильственному захвату власти при следующих обстоятельствах. 25 апреля 2021 года в ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками СПЭНМ МВД Кыргызской Республики выявлен пользователь социальной сети под именем Нурэлес Уметалиев, который с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и организации массовых беспорядков опубликовал на своей странице статью с призывами выйти гражданам Кыргызской Республики на площадь Ала-Тоо 28 апреля 2021 года в 09.00 часов в связи с повышением цен на электроэнергию.

Далее пользователь Нурэлес Уметалиев, преследуя свой преступный умысел и полностью осознавая противозаконность своих действий, 25 апреля в 07.45 часов опубликовал в социальной сети видеообращения в адрес президента Кыргызской Республики и председателя ГКНБ Кыргызской Республики, в которых изложил свое негативное мнение относительно социально-экономической ситуации в стране, а также сделал ряд заявлений с призывами к свержению и насильственному захвату власти".

Призывал Нурэлес, если уж быть совсем точными, готовиться к войне – "если мы, кыргызстанцы, хотим мира". И говорил, что мы вполне можем смести и нынешнюю власть – если понадобится, в очередной раз пролив народную кровь...

Чем, кроме повышения цен на электричество, был до глубины души недоволен Нурэлес?

Во-первых, предполагаемой легализацией на Иссык-Куле игорной деятельности, а во-вторых – испугался, что Узбекистану отдадут наше водохранилище "Кемпир-Абад".

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину полностью признал. Рассказал, что впервые не сдержался после слов президента про строительство на Иссык-Куле казино. Второй раз не сдержался, когда случился кровавый конфликт на кыргызско-таджикской границе...

К публикации провокационных статей и видеороликов никто его не подталкивал, все делал добровольно, руководствуясь собственными чувствами и размышлениями.

Очень просил суд строго его не судить и дать последний шанс на исправление: кроме него, некому кормить мать и братишку и некому за ними присматривать.

Мать парня, кстати, очень удивилась, что сын так активничал в интернете. Она всю жизнь была уверена, что сын у нее тихий, спокойный, неконфликтный. Да он и из дома практически никуда не выходит...

Согласно выводам судебно-лингвистической экспертизы, в представленных на исследование материалах присутствуют лингвистические признаки призывов к насильственному захвату власти; исследованный материал содержит лингвистические признаки призывов к совершению массовых беспорядков; есть в материалах и угрозы-предупреждения в адрес представителей власти. Кроме того, материалы носят публичный характер, поскольку размещены в интернете.

То есть предъявленное Нурэлесу Уметалиеву грозное обвинение в публичном призыве к насильственному захвату власти нашло в суде свое подтверждение.

При назначении вида и размера наказания суд учел смягчающие и отягчающие вину подсудимого обстоятельства. Учел его молодость, то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, а также то, что он является единственным кормильцем в семье.

Нурэлес Уметалиев приговорен Первомайский районным судом к 60 часам общественных работ.