Как отправить перевод из Кыргызстана в Россию без похода в банк?

Необходимо быстро и удобно отправить перевод в Россию?
С кошельком "О!Деньги" в приложении "Мой О!" можно пополнить любую карту российского банка всего в несколько кликов!
Эта полезная услуга позволяет отправлять переводы на карты "Мир", VISA, Mastercard в режиме онлайн 24/7 без похода в банк.
1. Установите приложение "Мой О!" из Google Play или App Store.
2. Пройдите простую онлайн-идентификацию.
3. Выберите "Кошельки и банки", затем "Пополнение карт банков РФ";
4. Укажите номер карты и оплатите с баланса телефона, кошелька или привязанной карты.
Средства поступят моментально.
Отметим, через "О!Деньги" можно также пополнить карты банков Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Украины.
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.