Как отправить перевод из Кыргызстана в Россию без похода в банк?

Необходимо быстро и удобно отправить перевод в Россию?

С кошельком "О!Деньги" в приложении "Мой О!" можно пополнить любую карту российского банка всего в несколько кликов!

Эта полезная услуга позволяет отправлять переводы на карты "Мир", VISA, Mastercard в режиме онлайн 24/7 без похода в банк.

Как это сделать?

1. Установите приложение "Мой О!" из Google Play или App Store.

2. Пройдите простую онлайн-идентификацию.

3. Выберите "Кошельки и банки", затем "Пополнение карт банков РФ";

4. Укажите номер карты и оплатите с баланса телефона, кошелька или привязанной карты.

Средства поступят моментально.

Отметим, через "О!Деньги" можно также пополнить карты банков Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Украины.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.