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"Отстранение президентом генпрокурора не противоречит Конституции"

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- Канат Кожоев
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Решение президента КР Садыра Жапарова о временном отстранении Курманкула Зулушева от должности генерального прокурора не противоречит Конституции. Об этом агентству "Кабар" заявил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

Он отметил, что возбуждение Генпрокуратурой уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и последовавшее за этим решение о временном отстранении от должности Генерального прокурора Курманкула Зулушева на период следствия обсуждается в средствах массовой информации и социальных сетях.

"Следует иметь в виду, что в целях обеспечения всестороннего и справедливого рассмотрения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, принимая во внимание конституционный принцип презумпции невиновности, согласно которому каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу судебным приговором, а также принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, закрепленный в уголовно-процессуальном законе, учитывая сложившиеся личностные отношения между министром здравоохранения и Генеральным прокурором, хорошо известные общественности из публикаций в СМИ, президент принял решении о временном отстранении его от должности на период следствия", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Как известно, уголовно процессуальным законом срок следствия по уголовным делам установлен в 2 месяца.

Таким образом, как отметил Эрбол Султанбаев, поскольку генеральный прокурор не освобождается от должности, то и согласия Жогорку Кенеша для этого не требуется. Соответственно решение о временном отстранении от должности на срок следствия не противоречит Конституции КР.

"При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с нормой пункта 1 части 7 статьи 17 Закона КР "О конфликте интересов" меры по устранению потенциального конфликта интересов могут включать в себя отстранение лиц, занимающих государственные должности от выполнения должностных обязанностей, в ходе выполнения которых возникает конфликт интересов.

Межличностные отношения, сложившиеся между министром здравоохранения и генеральным прокурором, - это есть конфликт интересов – конфликт между общественно-правовыми обязанностями и личными интересами, при котором личные интересы должностных лиц влияют или могут повлиять на выполнение им должностных обязанностей, что приводит или может привести к нарушению прав и интересов граждан, в данном случае – Алымкадыра Бейшеналиева.

Также необходимо отметить, что статьей 11 вышеназванного закона при наличии конфликта интересов установлены ограничения для должностных лиц, осуществляющих функции надзора, контроля, – им запрещается осуществлять функции надзора, контроля

Следовательно, решение главы государства Садыра Жапарова о временном отстранении генерального прокурора Курманкула Зулушева от занимаемой должности на период следствия по причине сложившихся личностных отношений между ним и министром здравоохранения полностью соответствует действующему законодательству", - подчеркнул Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/419001
Теги:
Конституция, президент, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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