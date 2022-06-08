УВД Иссык-Кульской области предупреждает о телефонном мошенничестве

Следственная служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что мошенничество посредством мобильной связи и интернета в последнее время становится одним из самых популярных.

С начала 2022 года в милицию обратились 13 граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. 4 факта были раскрыты. По 9 нераскрытым уголовным делам ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Чтобы уберечь себя и своих близких, следственная служба УВД Иссык-Кульской области напоминают о наиболее распространенных схемах присвоения денег:

Обман по телефону

Вам позвонили с неизвестного номера и сказали, что кто-то из родственников попал в беду и для его освобождения из милиции необходимо дать взятку. Помните, вы разговариваете с мошенником!

Выигрыш в лотерее

Вам позвонили или прислали СМС с сообщением о крупном выигрыше и просят оплатить налоги, чтобы получить приз. Это уловка мошенников.

Обман в интернете

Не доверяйте сайтам, где перед получением товара, оказанием услуг или помощи в трудоустройстве необходимо осуществить предоплату. Никогда не сообщайте пароль для входа в личный кабинет онлайн-банка.

Блокировка банковской карты

Сообщение по телефону о блокировке банковской карты - одна из излюбленных схем мошенников. Они просят вас дойти до ближайшего банкомата и перевести все свои средства на новый счет, чтобы не потерять деньги. Но все ваши деньги уйдут к мошенникам!

Жертвой мошенников может стать каждый. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана, но в каждой из них один финал – человек теряет деньги. Обезопасить себя просто. Необходимо запомнить элементарные правила:

обязательно перезвоните родственникам, которые якобы попали в беду или их знакомым; не переводите деньги на другие банковские счета и незнакомые телефонные номера; не сообщайте посторонним людям код карты экспресс-оплаты; не вводите по указанию незнакомых людей "специальные коды" для получения приза; В любом из случаев сообщите о факте мошенничества в милицию.

Как правило, мошенники звонят из других регионов, и уточняющие вопросы помогут вам не попасться на их уловки. Будьте бдительны!