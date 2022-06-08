УВД Иссык-Кульской области предупреждает о телефонном мошенничестве

Следственная служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что мошенничество посредством мобильной связи и интернета в последнее время становится одним из самых популярных.
С начала 2022 года в милицию обратились 13 граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. 4 факта были раскрыты. По 9 нераскрытым уголовным делам ведутся следственно-оперативные мероприятия.
Чтобы уберечь себя и своих близких, следственная служба УВД Иссык-Кульской области напоминают о наиболее распространенных схемах присвоения денег:
Обман по телефону
Вам позвонили с неизвестного номера и сказали, что кто-то из родственников попал в беду и для его освобождения из милиции необходимо дать взятку. Помните, вы разговариваете с мошенником!
Выигрыш в лотерее
Вам позвонили или прислали СМС с сообщением о крупном выигрыше и просят оплатить налоги, чтобы получить приз. Это уловка мошенников.
Обман в интернете
Не доверяйте сайтам, где перед получением товара, оказанием услуг или помощи в трудоустройстве необходимо осуществить предоплату. Никогда не сообщайте пароль для входа в личный кабинет онлайн-банка.
Блокировка банковской карты
Сообщение по телефону о блокировке банковской карты - одна из излюбленных схем мошенников. Они просят вас дойти до ближайшего банкомата и перевести все свои средства на новый счет, чтобы не потерять деньги. Но все ваши деньги уйдут к мошенникам!
Жертвой мошенников может стать каждый. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана, но в каждой из них один финал – человек теряет деньги. Обезопасить себя просто. Необходимо запомнить элементарные правила:
Как правило, мошенники звонят из других регионов, и уточняющие вопросы помогут вам не попасться на их уловки. Будьте бдительны!