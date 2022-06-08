Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

УВД Иссык-Кульской области предупреждает о телефонном мошенничестве

2306  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следственная служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что мошенничество посредством мобильной связи и интернета в последнее время становится одним из самых популярных.

С начала 2022 года в милицию обратились 13 граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. 4 факта были раскрыты. По 9 нераскрытым уголовным делам ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Чтобы уберечь себя и своих близких, следственная служба УВД Иссык-Кульской области напоминают о наиболее распространенных схемах присвоения денег:

Обман по телефону

Вам позвонили с неизвестного номера и сказали, что кто-то из родственников попал в беду и для его освобождения из милиции необходимо дать взятку. Помните, вы разговариваете с мошенником!

Выигрыш в лотерее

Вам позвонили или прислали СМС с сообщением о крупном выигрыше и просят оплатить налоги, чтобы получить приз. Это уловка мошенников.

Обман в интернете

Не доверяйте сайтам, где перед получением товара, оказанием услуг или помощи в трудоустройстве необходимо осуществить предоплату. Никогда не сообщайте пароль для входа в личный кабинет онлайн-банка.

Блокировка банковской карты

Сообщение по телефону о блокировке банковской карты - одна из излюбленных схем мошенников. Они просят вас дойти до ближайшего банкомата и перевести все свои средства на новый счет, чтобы не потерять деньги. Но все ваши деньги уйдут к мошенникам!

Жертвой мошенников может стать каждый. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана, но в каждой из них один финал – человек теряет деньги. Обезопасить себя просто. Необходимо запомнить элементарные правила:

  1. обязательно перезвоните родственникам, которые якобы попали в беду или их знакомым;
  2. не переводите деньги на другие банковские счета и незнакомые телефонные номера;
  3. не сообщайте посторонним людям код карты экспресс-оплаты;
  4. не вводите по указанию незнакомых людей "специальные коды" для получения приза;
  5. В любом из случаев сообщите о факте мошенничества в милицию.

Как правило, мошенники звонят из других регионов, и уточняющие вопросы помогут вам не попасться на их уловки. Будьте бдительны!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419003
Теги:
Иссык-Кульская область, мошенничество, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  