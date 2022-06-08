Экономьте более 7000 сомов в год на ТВ, домашней и мобильной связи

Подключайте единый пакет услуг связи для всей семьи и экономьте от 7000 сомов семейного бюджета ежегодно.

"Вместе дешевле 2.0" от Мобильного оператора О! и Saima – это мобильная связь для всей семьи, в подарок вы получаете домашний проводной интернет + цифровое телевидение.

Каждый в семье получает бесплатную связь: 3 SIM-карты с похожими номерами – по 30 ГБ мобильного интернета на каждом + безлимитные звонки и SMS в сети О!. Главное удобство в том, что всё оплачивает только один номер.

В подарок семья получает:

Домашний проводной интернет Saima Telecom. Более 200 телеканалов O!TV: детские, фильмовые, спортивные, новостные и многое другое. Интерактивное ТВ даёт возможность одновременно смотреть разные каналы на 3 разных устройствах независимо друг от друга и управлять эфиром.

Очевидное преимущество "Вместе дешевле 2.0" за 1290 сомов в месяц легко увидеть на примере обычной семьи из трёх человек. Допустим, каждый из них пользуется тарифом примерно за 395 сомов в месяц плюс дома отдельно подключен интернет + ТВ от 750 сомов в месяц, и это уже 1935 сомов. С тарифом "Вместе дешевле 2.0" вы уже экономите 645 сомов в месяц, а в год экономия составит 7740 сомов!

Начинайте экономить прямо сейчас! Оставляйте заявку на подключение:

на сайте vmeste.o.kg; *955 – для абонентов О! звонок бесплатный; 0 500 000 955 – для абонентов других мобильных операторов (согласно тарифному плану).

Также оставить заявку на подключение можно в любом магазине O!Store или в офисе продаж и обслуживания Saima Telecom по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 111А пересекает ул. Алма-Атинская, режим работы: понедельник-пятница – 09:00-19:00. При необходимости вы можете приобрести Wi-Fi роутер на выбор и ТВ-приставку у специалистов Saima Telecom, которые будут производить подключение (о желании приобрести оборудование и его наличии уточните во время оформления заявки). Подробнее на сайте → vmeste.o.kg.

Вместе дешевле 2.0 – это экономия, удобство и забота о близких!

Подключение к тарифу и получение подарка доступно только в г. Бишкек и Чуйской области при условии возможности подключения вашего дома к проводному интернету Saima Telecom. Обязательно заключение договора на 1 год (12 оплаченных периодов) с ежемесячным внесением абонентской платы за тариф. Телевидение предоставляется в рамках пакета "O!TV Премиум" в услуге O!TV, только при условии оплаченной абонентской платы за тариф. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО "Диас ТВ". Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком": №16-0062-КР, №16-0063-КР, ЗАО "Saima Telecom": №16-0019-КР, №03-292-КР, №14-1103-КР, №14-1168-КР. Информация действительна на момент публикации: 07.06.2022.