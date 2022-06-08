Даниэль Лозакович: Я всегда знал, что буду музыкантом

Дома мы с уважением относимся к кыргызской культуре, в основном к столу подаются национальные блюда. Приехав в Кыргызстан, я почувствовал настоящую культуру предков матери. Об этом на встрече с журналистами и блогерами рассказал известный шведский скрипач Даниэль Лозакович.

Мать музыканта родом из Кыргызстана, а отец из Беларуси. Сам Даниель, помимо музыки, увлекается шахматами, футболом и боксом.

Что для меня скрипка

"Когда я был маленьким, я очень любил петь. Родители, поняв, что я близок к музыке, отдали меня в музыкальную школу, и нужно было выбрать из 18 инструментов. Увидев скрипку, понял, что это мой инструмент. Через нее можно передать любой музыкально-звуковой спектр. Скрипка - это самый сложный и одновременно красивый инструмент, чье звучание передает море красок и чувств".

О первом произведении

"Первое произведение я исполнил с оркестром под дирижерством Владимира Спивакова, это было произведение "Таис" Жюля Массне из одноименной оперы".

О композиторах

"Прежде чем исполнять произведения композитора, я узнаю о нем все, что он любил, что его вдохновляло, какое было настроение при написании той или композиции, чтобы я мог точно передать замысел автора. Эмоционально и технически на скрипке сложно исполнить произведения Петра Чайковского. Нужно отдать много сил и души, после концерта устаешь. Композиции Иоганна Моцарта легче, но отмечу, что все зависит от конкретного произведения".

Также Даниэль сообщил, что не против поддержать юных музыкантов Кыргызстана и оказывать им онлайн-консультации.

Напомним, что 10 июня 2022 года в Бишкеке состоится концерт Даниэля Лозаковича.