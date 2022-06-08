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Администрации Папанского водохранилища за мусор вынесли предупреждение

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- Бакыт Басарбек
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В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики прокомментировали видеообращение гражданского активиста Анарбека Катаганова в соцсети о том, что берег Папанского водохранилища в Ошской области завален мусором.

"На основании видеообращения государственные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики произвели выезд на Папанское водохранилище, в ходе чего установлено, что из-за большого количества дождей и селей весной 2022 года образовалось скопление мусора на территории водоема.

В этой связи государственные инспекторы МПРЭТН КР вынесли предупреждение администрации Папанского водохранилища о принятии соответствующих мер.

Кроме того, проведена разъяснительная работа с местными жителями сел Папан и Лаглан Кара-Суйского района о том, чтобы не загрязняли реку Ак-Буура, не выбрасывали мусор вдоль дороги и в воду. Также жителей этих населенных пунктов проинформировали, что эта вода используется в качестве питьевой воды в городе Оше.

2 июня 2022 года загрязненная территория была очищена от мусора".


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URL: https://www.vb.kg/419013
Теги:
Кыргызстан, активисты
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