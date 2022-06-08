Гульзат Мамытбек: В СИЗО я постоянно пела гимн Кыргызстана (видео)

Известный кыргызстанский блогер Гульзат Мамытбек рассказала нашему изданию, vb.kg как изменилась ее жизнь после выхода из СИЗО и откуда она черпает энергию для своих проектов.

Также она поведала о том, как проводила время в СИЗО, как по своей воле мыла полы и туалеты и прочитала более 30 книг, пока находилась в следственном изоляторе.

Самое же интересное. что в будущем она планирует стать президентом Кыргызстана. По словам блогера, она должна была пройти все испытания, чтобы стать сильнее.

Об этом и другом смотрите в нашем видео: