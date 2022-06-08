Кыргызстанец пытался вывезти в Узбекистан 115 телевизоров

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в местности Жаны-Жер Кадамжайского района Баткенской области пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики А.О., 1994 года рождения, который пытался вывезти из Кыргызстана в Узбекистан комплектующие для мебели.

"Чуть позже в этой же местности пограничники задержали автомашину Ford-Transit под управлением гражданина Кыргызстана А.А.у., 2001 г.р., который пытался вывезти из Кыргызстана в Узбекистан 115 телевизоров.

В местности 7 га Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызстана Д.Г.у., 1994 г.р., при ввозе 3250 кг селитры из Узбекистана в Кыргызстан.

Следует отметить, что ранее гражданин Д.Г.у., 1994 г.р., трижды задерживался пограничниками ПС ГКНБ КР за контрабандную деятельность.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила более 1 350 000 сомов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".