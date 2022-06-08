В Оше сотрудники СБНОН провели флешмоб вместе со студентами

В Оше сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР (СБНОН) со студентами одного из колледжей провели флешмоб и конкурс стен-газет на тему: "Мы против наркотиков". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, сотрудники СБНОН МВД КР продолжают проводить ряд мероприятий, приуроченных к 26 июня - Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В Оше сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке провели мероприятия среди студентов профессионального колледжа при Кыргызско-Узбекском международном университете им. Б. Сыдыкова.

Было представлено 15 стен-газет от каждой группы студентов колледжа, самые лучшие из которых были удостоены грамотами и памятными призами от СБНОН МВД КР и ОБСЕ.

Творческие мероприятия помогают решать самый широкий спектр задач – от духовно-нравственного и эстетического до физического воспитания.

Организация студенческого досуга также является эффективным средством профилактики правонарушений и асоциального поведения".