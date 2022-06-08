Аркадий Дубнов: Сальвадора Альенде из Алмазбека Атамбаева не получилось

Политолог, эксперт по странам СНГ и Центральной Азии Аркадий Дубнов дал большое интервью программе "Что это было?" RTVI. Много внимания политолог уделил политической ситуации в Кыргызстане и соседнем Казахстане. Дубнов выразил свое отношение к экс-президентам нашей страны Алмазбеку Атамбаеву и Курманбеку Бакиеву, а также высказал мнение относительно того, почему страны-члены СНГ не поддержали военную операцию России на Украине.

"На постсоветском пространстве за пределами России практически везде происходит переутверждение новых независимых государств. Что касается Атамбаева, я лично много чего могу рассказать. Он вполне заслуженно сидит. Атамбаев, обороняясь на своей вилле, фазенде… как угодно, держал в руках оружие и пытался направить его в сторону спецназовцев, которых присылала власть из Бишкека. Сыграть в Сальвадора Альенде – президента Чили, который с оружием в руках сопротивлялся путчу, у этого человека не получилось. А что говорить о предыдущем президенте Бакиеве? Его младший брат фактически убийца. Я добровольно вызвался стать свидетелем по делу о том, как Жаныш Бакиев лично принимал участие в убийстве бывшего главы администрации Медета Садыркулова. Я сам должен был быть там с ним и погибнуть. Счастливая случайность позволила этого избежать. Это убийцы!", - сказал Аркадий Дубнов.

Политолог считает, что в Кыргызстане и других странах сейчас идет переутверждение элитарных раскладов, и, в конце концов, должна выкристаллизоваться какая-то вертикаль и традиции власти, которой не хорошо нарушать закон.

Коснулся политолог событий января нынешнего года, случившихся в Казахстане.

"Транзит власти закончился событиями, в которых, по официальным данным, погибли 270 человек. Это в высшей степени не нормально. Хотя еще в прошлом году казалось, что более или менее транзит власти получается. Президент Назарбаев сам сдал свои полномочия. Но вступили в силу другие особенности постсоветского властного состояния. Семья захватила власть не только политическую, но и экономическую. В их руках оказались и медиа. Не было движения вперед. Надо было освобождаться от семейного окружения, где коррупция зашкаливала", - рассуждает Дубнов.

Политолог считает, что, судя по тому, как идет расследование январских событий, и утечкам, попавшим в казахстанскую прессу, становится ясно, что Нурсултан Назарбаев имеет прямое отношение к тому, чтобы захотеть отодвинуть своего приемника в сторону, ведь он оказался опасным для его ближайшего окружения и родственников. В итоге все закончилось январской катастрофой.

"Cегодня идет очень серьезная, мощная внутренняя борьба, наэлектризованная возможными вспышками насилия, сопротивления старых элит, на которые наступают новые элиты во главе с Токаевым. Нынешними поправками в Конституцию Назарбаев перестает быть национальным лидером и остается только одним из основателей современного Казахстана. Видимо, руководство страны будет вынуждено сохранить имидж Назарбаева, как некий символ. Как сохранил Китай образ Мао Цзэдуна. Он и сам сейчас этого требует. В недавнем интервью Назарбаев указал на то, что является лидером мирового масштаба, и сравнил себя с Джоном Кеннеди", - добавил Дубнов.

По мнению эксперта, ни одна страна СНГ не пошла вслед за Москвой и не признала независимость ДНР и ЛНР. На это есть причины.

"Да, Казахстан чрезвычайно сильно зависит от России, в первую очередь экономически. Россия является для него огромной транзитной территорией. Примитивный пример. Россия запретила экспорт сахара, и тут же резко возросла его стоимость в Казахстане. Это при том, что мы находимся в Евразийском экономическом союзе. То же самое касается нефтепродуктов и бензина. Но Казахстан не поддержал Москву. Это характерный знак того, что курс Москвы на попытку восстановить в некоем роде постсоветское пространство и наказать тех, кто этому сопротивляется, не находит поддержки", - продолжает Дубнов.

Эксперт по странам СНГ и Центральной Азии напомнил, что северные территории Казахстана за последний год не раз становились предметом конфликтов между Москвой и Астаной.

"Наши депутаты и сенаторы стали вспоминать о подарках русского народа. Начало этому положил президент Путин, заметив, что, уходя из состава Союза, надо было бы их вернуть. И в политике Казахстана по отношению к России этот нервный момент присутствует. Кто знает, как повернется ситуация. Вдруг украинский прецедент не очень разумные нынешние российские руководители или те, которые придут к власти, захотят повторить, если это удастся на Украине. Вернуть или присоединить. Поэтому аккуратность по отношению к Москве во внешней политике Казахстана не может не наблюдаться. Многовекторная политика Казахстана проводится с большим напряжением и должна сопровождаться искуснейшим лавированием, что и делает президент Токаев", - заключил Дубнов.