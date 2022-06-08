Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Аркадий Дубнов: Сальвадора Альенде из Алмазбека Атамбаева не получилось

3195  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Политолог, эксперт по странам СНГ и Центральной Азии Аркадий Дубнов дал большое интервью программе "Что это было?" RTVI. Много внимания политолог уделил политической ситуации в Кыргызстане и соседнем Казахстане. Дубнов выразил свое отношение к экс-президентам нашей страны Алмазбеку Атамбаеву и Курманбеку Бакиеву, а также высказал мнение относительно того, почему страны-члены СНГ не поддержали военную операцию России на Украине.

"На постсоветском пространстве за пределами России практически везде происходит переутверждение новых независимых государств. Что касается Атамбаева, я лично много чего могу рассказать. Он вполне заслуженно сидит. Атамбаев, обороняясь на своей вилле, фазенде… как угодно, держал в руках оружие и пытался направить его в сторону спецназовцев, которых присылала власть из Бишкека. Сыграть в Сальвадора Альенде – президента Чили, который с оружием в руках сопротивлялся путчу, у этого человека не получилось. А что говорить о предыдущем президенте Бакиеве? Его младший брат фактически убийца. Я добровольно вызвался стать свидетелем по делу о том, как Жаныш Бакиев лично принимал участие в убийстве бывшего главы администрации Медета Садыркулова. Я сам должен был быть там с ним и погибнуть. Счастливая случайность позволила этого избежать. Это убийцы!", - сказал Аркадий Дубнов.

Политолог считает, что в Кыргызстане и других странах сейчас идет переутверждение элитарных раскладов, и, в конце концов, должна выкристаллизоваться какая-то вертикаль и традиции власти, которой не хорошо нарушать закон.

Коснулся политолог событий января нынешнего года, случившихся в Казахстане.

"Транзит власти закончился событиями, в которых, по официальным данным, погибли 270 человек. Это в высшей степени не нормально. Хотя еще в прошлом году казалось, что более или менее транзит власти получается. Президент Назарбаев сам сдал свои полномочия. Но вступили в силу другие особенности постсоветского властного состояния. Семья захватила власть не только политическую, но и экономическую. В их руках оказались и медиа. Не было движения вперед. Надо было освобождаться от семейного окружения, где коррупция зашкаливала", - рассуждает Дубнов.

Политолог считает, что, судя по тому, как идет расследование январских событий, и утечкам, попавшим в казахстанскую прессу, становится ясно, что Нурсултан Назарбаев имеет прямое отношение к тому, чтобы захотеть отодвинуть своего приемника в сторону, ведь он оказался опасным для его ближайшего окружения и родственников. В итоге все закончилось январской катастрофой.

"Cегодня идет очень серьезная, мощная внутренняя борьба, наэлектризованная возможными вспышками насилия, сопротивления старых элит, на которые наступают новые элиты во главе с Токаевым. Нынешними поправками в Конституцию Назарбаев перестает быть национальным лидером и остается только одним из основателей современного Казахстана. Видимо, руководство страны будет вынуждено сохранить имидж Назарбаева, как некий символ. Как сохранил Китай образ Мао Цзэдуна. Он и сам сейчас этого требует. В недавнем интервью Назарбаев указал на то, что является лидером мирового масштаба, и сравнил себя с Джоном Кеннеди", - добавил Дубнов.

По мнению эксперта, ни одна страна СНГ не пошла вслед за Москвой и не признала независимость ДНР и ЛНР. На это есть причины.

"Да, Казахстан чрезвычайно сильно зависит от России, в первую очередь экономически. Россия является для него огромной транзитной территорией. Примитивный пример. Россия запретила экспорт сахара, и тут же резко возросла его стоимость в Казахстане. Это при том, что мы находимся в Евразийском экономическом союзе. То же самое касается нефтепродуктов и бензина. Но Казахстан не поддержал Москву. Это характерный знак того, что курс Москвы на попытку восстановить в некоем роде постсоветское пространство и наказать тех, кто этому сопротивляется, не находит поддержки", - продолжает Дубнов.

Эксперт по странам СНГ и Центральной Азии напомнил, что северные территории Казахстана за последний год не раз становились предметом конфликтов между Москвой и Астаной.

"Наши депутаты и сенаторы стали вспоминать о подарках русского народа. Начало этому положил президент Путин, заметив, что, уходя из состава Союза, надо было бы их вернуть. И в политике Казахстана по отношению к России этот нервный момент присутствует. Кто знает, как повернется ситуация. Вдруг украинский прецедент не очень разумные нынешние российские руководители или те, которые придут к власти, захотят повторить, если это удастся на Украине. Вернуть или присоединить. Поэтому аккуратность по отношению к Москве во внешней политике Казахстана не может не наблюдаться. Многовекторная политика Казахстана проводится с большим напряжением и должна сопровождаться искуснейшим лавированием, что и делает президент Токаев", - заключил Дубнов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419022
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Жаныш Бакиев, Курманбек Бакиев, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Россия, Украина, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, военная операция в Украине
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  