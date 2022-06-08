Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

До 10 тысяч туристов из Индии ждут в Кыргызстане в этом году

1379  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Туристический потенциал Кыргызстана представляют в эти дни в Индии. В формате роуд-шоу в городах Нью-Дели и Мумбаи Фонд поддержки развития туризма проводит встречи с крупными туристическими фирмами и инвесторами. Свой интерес обозначили уже более двухсот компаний. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По прогнозам, число туристов из Индии увеличится в этом году до 10 тысяч человек. Самый большой поток туристов в Кыргызстане традиционно приходится на лето, но индийскую сторону интересуют все сезоны, в том числе зимние и осенние туры. Становится популярным проводить здесь торжества, играть свадьбы и даже снимать клипы и фильмы.

Участникам роуд-шоу рассказали о туристических проектах, в которых они могут принять участие. Это развитие медицинского туризма и санитарно-курортного комплекса, строительство в Кыргызстане сети RestPoint, запуск регулярного сообщения между столицей, аэропортом "Манас" и побережьем Иссык-Куля, реконструкция аэропортов в Караколе и Раззакове (Исфане), строительство юрточных глэмпингов (мест для отдыха на природе класса "люкс") и многое другое.

Уже подписан Меморандум о сотрудничестве с индийской компанией Salvia promoters.

Сейчас в Индию можно долететь за два с половиной часа – уже запущен чартерный рейс между Бишкеком и Нью-Дели, его осуществляет компания Aeronomad. Самолеты летают дважды в неделю. В дальнейшем число рейсов планируется увеличить.

Обсуждаются также визовые вопросы. У туристов из Индии, путешествующих организованными группами, будет возможность приезжать в Кыргызстан на две недели без оформления виз. Если поездка нужна на более длительный срок, помочь с оформлением документов поможет визовый центр в Нью-Дели, открытие которого сейчас активно прорабатывается. А кыргызские туроператоры готовят для туристов из Индии специальные предложения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419023
Теги:
Индия, туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  