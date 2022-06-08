До 10 тысяч туристов из Индии ждут в Кыргызстане в этом году

Туристический потенциал Кыргызстана представляют в эти дни в Индии. В формате роуд-шоу в городах Нью-Дели и Мумбаи Фонд поддержки развития туризма проводит встречи с крупными туристическими фирмами и инвесторами. Свой интерес обозначили уже более двухсот компаний. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По прогнозам, число туристов из Индии увеличится в этом году до 10 тысяч человек. Самый большой поток туристов в Кыргызстане традиционно приходится на лето, но индийскую сторону интересуют все сезоны, в том числе зимние и осенние туры. Становится популярным проводить здесь торжества, играть свадьбы и даже снимать клипы и фильмы.

Участникам роуд-шоу рассказали о туристических проектах, в которых они могут принять участие. Это развитие медицинского туризма и санитарно-курортного комплекса, строительство в Кыргызстане сети RestPoint, запуск регулярного сообщения между столицей, аэропортом "Манас" и побережьем Иссык-Куля, реконструкция аэропортов в Караколе и Раззакове (Исфане), строительство юрточных глэмпингов (мест для отдыха на природе класса "люкс") и многое другое.

Уже подписан Меморандум о сотрудничестве с индийской компанией Salvia promoters.

Сейчас в Индию можно долететь за два с половиной часа – уже запущен чартерный рейс между Бишкеком и Нью-Дели, его осуществляет компания Aeronomad. Самолеты летают дважды в неделю. В дальнейшем число рейсов планируется увеличить.

Обсуждаются также визовые вопросы. У туристов из Индии, путешествующих организованными группами, будет возможность приезжать в Кыргызстан на две недели без оформления виз. Если поездка нужна на более длительный срок, помочь с оформлением документов поможет визовый центр в Нью-Дели, открытие которого сейчас активно прорабатывается. А кыргызские туроператоры готовят для туристов из Индии специальные предложения.