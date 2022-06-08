ГКНБ задержали иностранца при попытке сбыта около 3 кг гашиша

ГКНБ КР в ходе проведенных оперативных мероприятий по выявлению и пресечению наркотических средств на территории КР задержан иностранный гражданин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, иностранный гражданин Н.К.М. был задержан в рамках возбуждённого уголовного дела по ст.282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР, при попытке сбыта наркотических средств в особо крупном размере (гашиш общим весом 2,98 кг).

В настоящее время задержанный в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ КР".