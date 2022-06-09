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Отзовитесь родные красноармейца Узакбая Сейдалиева

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- Светлана Лаптева
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Поисковики из Тульской и Смоленской области просят откликнуться родных воина из Кыргызстана, который значится в списке захороненных солдат времен ВОВ в селе Конаково Тульской области и документов медсанбата при воинской части, в которой служил наш соотечественник.

Наш земляк, красноармеец 2-го батальона 568 стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии Сейдалиев Узакбай, 1909 года рождения, призван Буденновским РКВ, скорее сейчас Таласский район. Умер в медсанбате 226 ОМСБ.

В графе о том, кому сообщить о гибели, указана жена Грукуль – (может читается иначе), а населенный пункт, где проживал солдат - Куйре, Куйде. В интернете упоминается городище Куйру.

По документам "Память народа" значится, что воин умер в госпитале и похоронка направлена на следующий день после смерти. Дошла или нет – неизвестно. Сверка документов – написание данных, фамилии солдата и родных нужны для увековечивания, возможно, госпитальное захоронение будут переносить.

Поисковики просят помочь разобраться. Сообщить свои данные можно на электронную почту: рtahasvet@mail.ru, телефон: 0555923603 (Ватсап) - Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".


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URL: https://www.vb.kg/419027
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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