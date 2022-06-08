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В Бишкеке проходит фестиваль образования

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В Бишкеке на базе школы-гимназии № 24 имени Аалы Токомбаева проходит фестиваль образования. В этом году мероприятие проходит под девизом: "Сделай планету чище – начни с себя", "Чистая планета – живой человек", "Чистое настоящее – залог чистого будущего". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В мероприятии принимают участие не только ученики, но и родители, для всех организованы различные конкурсы, спортивные состязания, исторические игры, практические мастерские, викторины, тренинги, квест-игры, интерактивные уроки, музыка и многое другое.

Также развернута выставка ВУЗов, минералов, уголок каллиграфии и комната эмоционального здоровья.

Основная цель – развитие интереса детей к знаниям и творчеству, навыков работы с информацией, стремления мыслить самостоятельно уже в самом раннем возрасте, а для родителей ознакомиться со школьной деятельностью.

Мероприятие провели в рамках реализации указа президента КР Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности".


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URL: https://www.vb.kg/419028
Теги:
мэрия, фестиваль, Бишкек
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