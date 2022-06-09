Избиение ребенка в Сокулуке. Егорке нужна помощь на лечение

Березовая лужайка пахнет летом и безмятежностью. Егорка скачет но ней, словно солнечный зайчик. Белого медвежонка он зажал зубами - так точно не выронит! Ручками малыш пока не может поднять ничего, перебитые сухожилия пока не восстановились. Искалеченного Егорку Кемалетдинова еще лечить и лечить...

Заметив, что его фотографируют, Егорка метнулся к бабушке - Наталье Ядгаровой - и спрятался в складках ее юбки. Женщина подняла мальчика, он обвил ручками ее шею. Улыбка пропала, лицо Егорки приняло привычное выражение - вот–вот расплачется.

- Вот так мы и живем. Если мужчина подходит, вообще истерика, врачей боится жутко! Искала здесь психолога для него, надо мной только посмеялись - ему еще и двух лет нет, он ничего не помнит. По этой же причине не стали проводить судебно–психиатрическую экспертизу - мал еще. А он ничего не забыл, ночами кричит от кошмаров, днем заберется ко мне, как затравленный зверек. Это лечить нужно, - вздыхает Наталья. Егор внимательно слушает ее, закрыв глазки. Это тоже защитная реакция маленького человечка, который боится больших людей.

Физическое состояние малыша также плачевное. На руки Егора без слез не взглянешь: на коже кратеры от ожогов, кисти рук полностью не распрямляются и не сгибаются, порванные лучезапястные сухожилия не восстановились. Ножки также нужно выпрямлять, перелом у малыша сросся неправильно, потому что гипс ему не накладывали. Но, главное, нужно тщательно обследовать голову ребенка, выяснить, заросла ли трещина в основании черепа. На все это нужны деньги и немалые! Уже сейчас бабушка Егора потратила на его лечение больше пятидесяти тысяч сомов.

Егорка на руках у бабушки похож на растрепанного воробушка. Смотришь - и не верится, что его мог регулярно избивать взрослый мужик, работодатель его родителей - Александр Самаркин. За этой резонансной историей мы следим с февраля - именно тогда малыш попал в реанимацию после очередных побоев. Сейчас дело уже доведено до суда, но процесс еще далек до завершения. На прошлой неделе, 27 июня, должно было состояться очередное заседание, но его отменили - некому было конвоировать подсудимого из СИЗО. Дату следующего слушания пока не сообщили.

- Время идет, ребенка нужно лечить, а суд затягивается. Сейчас Александру предъявляют только нанесение легкого вреда здоровью - ушибы, укусы, ожоги. В их нанесении он признался, а тяжелые травмы отрицает. Я настаиваю на независимой врачебной экспертизе, чтобы доказать, что травмы ребенком получены в период проживания его на ферме у Самаркина. Но на все это нужно время, а его у нас нет. Врачи, которые лечили Егорку, объясняли нам: чем раньше начнем полноценную реабилитацию, тем лучше будет эффект, - объясняет Наталья.

Сейчас Наталья является временным опекуном не только Егорки, но и его старшей сестры - пятилетней Вероники. Теперь они вместе везде. Вероничке тоже нужна помощь специалиста, за последний год она стала плохо говорить, отстает в интеллектуальном развитии.

- Ей нужен не только логопед, но и психолог. Нужно понять, почему девочка перестала говорить, раньше мы постоянно общались - все было в порядке. Всей семьей мы приняли решение - на лето поехать ко мне домой, в Россию. Там у меня будет возможность тщательно обследовать детей и по возможности начать их лечение. А ближе к осени вернемся, у меня же в Сокулуке пожилые родители, мама парализованная. А пока дала доверенность адвокату на представление моих и Егоркиных интересов в суде, - делится планами Наталья.

Услуги адвоката и съемное жилье Наталье помогает оплачивать один из благотворительных фондов России, присылает по тридцать тысяч сомов ежемесячно. Но этих средств не хватает для того, чтобы обследовать и пролечить Егора.

- В Бишкек я прилетела из России экстренно, узнав, что произошло с Егором. Взяла все сбережения, какие были. Но сейчас деньги закончились. И я вынуждена просить помощи у людей - на лечение внука, на еду и прочие расходы. Буду благодарна за любую поддержку. До последнего момента думала, что справлюсь сама, но не выходит, - до слез переживает Наталья.

Поддержать ее просто:

передать помощь лично. Телефон Натальи: (+996)507–299–276;

перевести деньги на электронный кошелек ЭЛСОМ: 0507299276;

перечислить на банковский счет: получатель ЯДГАРОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, ИНН получателя: 12106023600025, Счет получателя: 1033020204257392, наименование банка получателя: ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", адрес банка получателя: 720033, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 54а, БИК банка получателя: 103030;

перевести деньги на банковскую карту VISA: 4177490149380869.