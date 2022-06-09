Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Избиение ребенка в Сокулуке. Егорке нужна помощь на лечение

757  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Березовая лужайка пахнет летом и безмятежностью. Егорка скачет но ней, словно солнечный зайчик. Белого медвежонка он зажал зубами - так точно не выронит! Ручками малыш пока не может поднять ничего, перебитые сухожилия пока не восстановились. Искалеченного Егорку Кемалетдинова еще лечить и лечить...

Заметив, что его фотографируют, Егорка метнулся к бабушке - Наталье Ядгаровой - и спрятался в складках ее юбки. Женщина подняла мальчика, он обвил ручками ее шею. Улыбка пропала, лицо Егорки приняло привычное выражение - вот–вот расплачется.

- Вот так мы и живем. Если мужчина подходит, вообще истерика, врачей боится жутко! Искала здесь психолога для него, надо мной только посмеялись - ему еще и двух лет нет, он ничего не помнит. По этой же причине не стали проводить судебно–психиатрическую экспертизу - мал еще. А он ничего не забыл, ночами кричит от кошмаров, днем заберется ко мне, как затравленный зверек. Это лечить нужно, - вздыхает Наталья. Егор внимательно слушает ее, закрыв глазки. Это тоже защитная реакция маленького человечка, который боится больших людей.

Физическое состояние малыша также плачевное. На руки Егора без слез не взглянешь: на коже кратеры от ожогов, кисти рук полностью не распрямляются и не сгибаются, порванные лучезапястные сухожилия не восстановились. Ножки также нужно выпрямлять, перелом у малыша сросся неправильно, потому что гипс ему не накладывали. Но, главное, нужно тщательно обследовать голову ребенка, выяснить, заросла ли трещина в основании черепа. На все это нужны деньги и немалые! Уже сейчас бабушка Егора потратила на его лечение больше пятидесяти тысяч сомов.

Егорка на руках у бабушки похож на растрепанного воробушка. Смотришь - и не верится, что его мог регулярно избивать взрослый мужик, работодатель его родителей - Александр Самаркин. За этой резонансной историей мы следим с февраля - именно тогда малыш попал в реанимацию после очередных побоев. Сейчас дело уже доведено до суда, но процесс еще далек до завершения. На прошлой неделе, 27 июня, должно было состояться очередное заседание, но его отменили - некому было конвоировать подсудимого из СИЗО. Дату следующего слушания пока не сообщили.

- Время идет, ребенка нужно лечить, а суд затягивается. Сейчас Александру предъявляют только нанесение легкого вреда здоровью - ушибы, укусы, ожоги. В их нанесении он признался, а тяжелые травмы отрицает. Я настаиваю на независимой врачебной экспертизе, чтобы доказать, что травмы ребенком получены в период проживания его на ферме у Самаркина. Но на все это нужно время, а его у нас нет. Врачи, которые лечили Егорку, объясняли нам: чем раньше начнем полноценную реабилитацию, тем лучше будет эффект, - объясняет Наталья.

Сейчас Наталья является временным опекуном не только Егорки, но и его старшей сестры - пятилетней Вероники. Теперь они вместе везде. Вероничке тоже нужна помощь специалиста, за последний год она стала плохо говорить, отстает в интеллектуальном развитии.

- Ей нужен не только логопед, но и психолог. Нужно понять, почему девочка перестала говорить, раньше мы постоянно общались - все было в порядке. Всей семьей мы приняли решение - на лето поехать ко мне домой, в Россию. Там у меня будет возможность тщательно обследовать детей и по возможности начать их лечение. А ближе к осени вернемся, у меня же в Сокулуке пожилые родители, мама парализованная. А пока дала доверенность адвокату на представление моих и Егоркиных интересов в суде, - делится планами Наталья.

Услуги адвоката и съемное жилье Наталье помогает оплачивать один из благотворительных фондов России, присылает по тридцать тысяч сомов ежемесячно. Но этих средств не хватает для того, чтобы обследовать и пролечить Егора.

- В Бишкек я прилетела из России экстренно, узнав, что произошло с Егором. Взяла все сбережения, какие были. Но сейчас деньги закончились. И я вынуждена просить помощи у людей - на лечение внука, на еду и прочие расходы. Буду благодарна за любую поддержку. До последнего момента думала, что справлюсь сама, но не выходит, - до слез переживает Наталья.

Поддержать ее просто:

передать помощь лично. Телефон Натальи: (+996)507–299–276;

перевести деньги на электронный кошелек ЭЛСОМ: 0507299276;

перечислить на банковский счет: получатель ЯДГАРОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, ИНН получателя: 12106023600025, Счет получателя: 1033020204257392, наименование банка получателя: ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", адрес банка получателя: 720033, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 54а, БИК банка получателя: 103030;

перевести деньги на банковскую карту VISA: 4177490149380869.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419032
Теги:
Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  