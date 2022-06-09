В Кыргызстане у православных новый архипастырь

Теперь Бишкекской и Кыргызстанской епархией РПЦ будет руководить епископ Савватий Бронницкий. Прежний архиерей уезжает на свою малую родину - в Вятку. Он назначен викарием Вятской епархии с титулом "Оричевский".

Во вторник бывший владыка Даниил попрощался со своей паствой и священнослужителями. В конце Божественной литургии он поблагодарил всех за совместный труд и молитву, признался, что будет скучать о Кыргызстане:

- Можно уехать из Азии, но Азия не уедет из тебя никогда.

Бывший владыка Даниил пожелал нынешнему епископу Бишкекскому и Кыргызстанскому Савватию помощи Божией, чтобы его служение здесь было славным и благословенным. А священников и паству напутствовал относиться к новому владыке с любовью, уважением и смирением.

Савватий Бронницкий прибудет в Бишкек на днях. Он переведен на должность руководителя епархии с поста председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ. Новый владыка бывший военный, офицер.