Султанбаю Айжигитову стоит задуматься о судьбе простых жителей Баткена

Таджикистан должен вывести тяжелую технику из анклавов на территории Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Султанбай Айжигитов.

По его словам, по международным нормам на территории анклавов не может находиться тяжелая техника.

"Три дня назад Таджикистан начал целенаправленную провокацию. Обстрелял наши позиции минометами и подтянул тяжелую технику. Там есть джайлоо Кык и село Булак-Башы. Они не хотят, чтобы в селе жили баткенцы. Из анклава Ворух надо вывести тяжелую технику", - заявил нардеп.

Бесспорно, требование народного избранника, конечно, полезное для нашей страны, но в какой-то степени и провокационное. Еще неизвестно, как отнесутся к его словам в самом Таджикистане. В этой связи депутату стоить помнить, что в случае чего прежде всего пострадают простые жители, а не сидящие в комфортных креслах народные избранники.

Кроме этого, депутат, а в прошлом дважды губернатор Баткенской области почему-то запамятовал, как все начиналось. Напомним, Султанбай Айжигитов был главой Баткенской области с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2011 год.

Дело в том, что военная техника, о которой так эмоционально и с возмущением говорил депутат Султанбай Айжигитов, как раз и была доставлена в анклав Ворух, в том числе и в период его губернаторства. И скорее всего на такой шаг вряд ли бы пошел Таджикистан без согласования с главой Баткенской области.

Так что нынешнее выступление депутата можно расценить как популизм чистейшей воды и не более.