Бизнес предложил исключить ограничения о внесения изменений в НК

"На встрече с заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым бизнес-сообщество предложило исключить норму об ограничении внесения изменений в Налоговый кодекс не более одного раза в год. НК должен оперативно реагировать на современные вызовы и изменения по результатам анализа правоприменения налогового законодательства", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Он озвучил заместителю председателя кабинета министров Бакыту Торобаеву рекомендации бизнес-ассоциации по некоторым вопросам налогового законодательства, возникающим при применении нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января этого года.

Один из основных вопросов при обсуждении касался как раз исключения нормы об ограничении внесения изменений в Налоговый кодекс не более одного раза в год.

"Учитывая многочисленные вопросы, возникшие при разработке и после принятия Налогового кодекса, очевидно, что и сейчас есть необходимость его постоянного улучшения, внесения изменений, - объяснил глава МДС. - То есть необходимо убрать порог в 30 миллионов сомов, чтобы люди могли при любом обороте выбирать или общий, или упрощенный налоговый режим. Необходимо снизить ставки единого налога для некоторых видов деятельности, таких как туризм, общепит".

И многие другие изменения нужно вносить уже сейчас, но кабмину приходится их все накапливать и вносить единым пакетом в Жогорку Кенеш. Со стороны депутатов тоже идут инициативы, но их продвижение может быть затруднено из-за этого ограничения.

"В такое кризисное время бизнес и экономика не могут ждать месяцами или годами принятия поправок в Основной закон для бизнеса", - добавил Аскар Сыдыков.

Обеспечить стабильность налогового законодательства, избежать внесения необдуманных изменений вполне можно, используя уже действующие механизмы. Это широкое обсуждение предлагаемых изменений со всеми заинтересованными сторонами, открытый процесс внесения изменений, разработка проектов нормативных правовых актов на основе стратегических документов и планов.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, внесение изменений в него производится не более одного раза в год. Они вступают в силу с первого января следующего календарного года за исключением ряда случаев, например, возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Механизм предоставления письменных разъяснений

Следующий вопрос касается совершенствования механизма предоставления письменных разъяснений по применению налогового законодательства.

С введением в действие нового Налогового кодекса Министерство экономики и коммерции наделено новыми функциями - предоставлять письменные разъяснения по применению НК и налогового законодательства в целом, которые имеют обязательный характер для сотрудников налоговой службы.

У бизнеса есть предложения по систематизации такой практики. Прежде всего, необходимо улучшить качество проработки вопросов при даче разъяснений по налогам. "Эти разъяснения должны быть тщательно проработаны, учитывая системность вопросов, а также последствия дачи разъяснений", - выразил мнение бизнеса глава МДС.

Чтобы исключить влияние человеческого фактора, предлагается разработать методику предоставления письменных разъяснений по применению налогового законодательства. Кроме того, толкование норм налогового законодательства должно быть единообразным. К примеру, если две компании обращаются по идентичному вопросу, то и разъяснения должны быть идентичными.

Важно также обеспечить открытость предоставленных письменных разъяснений, публикуя их в специальном разделе сайта Минэкономики. Такой раздел существует (http://mineconom.gov.kg/eips/search.html), но информации на нем пока нет.

"Открытость разъяснений снизит субъективность толкований, коррупционные риски, а также издержки министерства по даче разъяснений на схожие вопросы", - сказал vb.kg Аскар Сыдыков. - Бизнес хотел бы получать письменные разъяснения своевременно, когда они еще не потеряли актуальности. Разъяснения должны быть разработаны на основе постоянного анализа налогового правоприменения, выявлять актуальность не только нормативных актов, но и данных ранее разъяснений".

Обратный НДС

Еще один вопрос, который поднял Аскар Сыдыков на встрече, - это уплата обратного налога на добавленную стоимость (НДС, оплачиваемый налоговым агентом).

Предприниматели считают, что обязательство по уплате обратного НДС следует применять только к плательщикам НДС. В этом случае уплаченный НДС берется в зачет, как это и предлагалось в проекте Налогового кодекса.

Для налогоплательщиков, не зарегистрированных как плательщики НДС, это невозможно, и обратный НДС ложится в дополнительный расход.

Налог с продаж

Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога с продаж при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, в случае если этот налог оплачен в безналичной форме, устанавливается в размере 0 процентов. Но лишь до 1 января 2023 года.

Как отметил Сыдыков, рекомендуется отменить ограничение по срокам для нулевой ставки налога с продаж. Такие изменения в НК планировались, но до сих пор не внесены.

Ограничение по срокам негативно повлияет на развитие безналичной системы платежей и может вызвать рост теневого оборота.

Трансфертное ценообразование

Бизнес предложил также разработать четкие механизмы трансфертного ценообразования для целей налогообложения. Трансфертное ценообразование - это способ установления цен в сделках между участниками группы компаний или иными взаимозависимыми субъектами, применяемый для снижения налоговой нагрузки.

Согласно Налоговому кодексу, органы налоговой службы при проведении контроля исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по некоторым видам сделок (методы трансфертного ценообразования), в том числе при совершении внешнеторговых сделок.

Судебная практика показывает, что налоговые и судебные органы не имеют четких правил и методик трансфертного ценообразования для целей налогообложения. Рекомендуется, несмотря на наличие некоторых норм в НК, разработать отдельную методологию определения рыночных цен.

"В других странах есть отдельные нормативно закрепленные методики по определению рыночных цен. К примеру, в Казахстане действует отдельный Закон "О трансфертном ценообразовании", в то время как в Кыргызстане есть лишь несколько статей в Налоговом кодексе", - пояснил vb.kg исполнительный директор Международного делового совета.