Узбекистан отменяет коронавирусные ограничения при въезде в страну

С 10 июня в Узбекистане снимаются введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения для въезжающих в страну. Решение об этом приняла Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19 со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.

Отмена ограничений распространяется на узбекистанцев, иностранцев и лиц без гражданства, которые пересекают границу воздушным путем, приграничными железнодорожными станциями или пограничными пунктами пропуска.

Теперь от них не потребуется предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены и сертификат или паспорт о вакцинации.

Отмечается, что при принятии данного решения комиссия учла динамику распространения коронавируса в Узбекистане, количество госпитализированных и выписанных больных, положительное изменение количества граждан, находящихся на карантине, а также эпидемиологическую ситуацию в республике, рекомендации ВОЗ и Министерства туризма и культурного наследия.