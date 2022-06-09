Ассоциация АПК сделала заявление по поправкам в Закон о внутренней торговле

Ассоциация развития агропромышленного комплекса сегодня, 9 июня, опубликовала заявление относительно проекта закона о внесении изменений в законодательство о внутренней торговле.

vb.kg приводит весь текст заявления:

"Обеспечение продовольственной безопасности страны является, безусловно, составной частью обеспечения экономической и национальной безопасности нашего государства. На сегодняшний день Кыргызстан зависит от импорта до 80 процентов. Даже масло, муку, мясо и другие продукты первой необходимости страна вынуждена завозить из зарубежных стран. Местные производители, несмотря на значительный потенциал, не имеют возможности развития из-за ряда факторов, включая барьеры, которые устанавливают торговые сети кыргызстанским производителям.

Торговые сети устанавливают жесткие условия для продажи в их магазинах местной продукции, в том числе: взимание комиссии от общей суммы проданного товара, так называемые ретробонусы - до 15 процентов; без всякой необходимости навязываются дополнительные маркетинговые и рекламные услуги; длительная отсрочка оплаты за товар, что, по сути, является беспроцентным кредитованием торговых сетей в ущерб интересам отечественных производителей, в то время как импортные товары (начиная с бананов и заканчивая собственной продукцией) закупаются по 100-процентной предоплате взимания платы либо внесения платы за право поставок, так называемые входные бонусы.

Дискриминационные торговые условия демотивируют отечественных производителей. Создаются преимущества для импорта продукции из других стран, снижается конкурентоспособность местной пищевой промышленности, сокращается местный производственный потенциал, что является прямым экономическим ущербом для государства.

В связи с чем депутатами ЖК КР был инициирован проект закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики "О внутренней торговле в Кыргызской Республике", в Кодекс Кыргызской Республики "О правонарушениях").

На сегодняшний день законопроект прошел общественное обсуждение и зарегистрирован в ЖК КР в установленном порядке, имеются положительные заключения министерств и ведомств, включая Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Проектом закона устанавливается запрет на понуждение поставщиков продовольственных товаров, произведенных в Кыргызской Республике, к заключению договоров возмездного оказания услуг, в том числе с третьими лицами, направленного на оказание услуг по продвижению продовольственных товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке таких товаров и иных подобных услуг, а также иных договоров.

Проектом закона вводится ограничение до 5 процентов на суммарный объем всех выплат торговым сетям поставщиками продовольственных товаров, произведенных в Кыргызской Республике.

В целях поддержания отечественных производителей также предлагается ограничить сроки оплаты по поставленным товарам. На сегодняшний день срок оплаты за товар составляет до 45 дней с момента получения товара.

Российская Федерация, Республика Казахстан и другие страны ЕАЭС столкнулись с аналогичными пробелами в торговой деятельности и в целях защиты отечественного производителя законодательно ограничили совокупный размер взимаемых выплат торговыми сетями до 5 процентов.

Российские законодатели отметили, что существует необходимость пресечения злоупотреблений субъектов торговых отношений принятием соответствующего федерального закона, поскольку это связано с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. То есть российские законодатели усмотрели в действиях торговых сетей угрозу безопасности государства.

Как указал председатель комитета по промышленности и торговле Государственной думы РФ Гутенев В.В. в ответ на обращение Ассоциации развития АПК ,"Правоприменительная практика федерального закона позволяет говорить о позитивной роли принятия закона, о формировании цивилизованных и конкурентных отношений в сфере торговли, об урегулировании принципиальных спорных моментов, возникающих между торговыми сетями и поставщиками".

Ситуация осложняется тем, что торговые сети могут в одночасье вызвать ценовые колебания на продукты первой необходимости и создать продуктовый коллапс.

К примеру, 28 мая 2022 года Госантимонополия сделала предупреждение магазинам Globus, поскольку последние не выкладывали сахар со складов на прилавки. Таким образом возможны манипулирования спросом и предложением.

Попытки торговых сетей противостоять принятию законов, защищающих отечественное производство, сегодня можно расценивать как угрозу продовольственной безопасности. Хотя в текущих геополитических условиях продовольственная независимость нашей республики является приоритетом государства.

В связи чем Ассоциация АПК просит Ассоциацию рынков внимательно изучить законопроект о внутренней торговле с учетом вопросов защиты продуктовой и экономической безопасности нашего государства и не распространять в отношении законопроекта сведения и выводы, не соответствующие действительности", - говорится в заявлении Ассоциации АПК.