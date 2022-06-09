Школа - это наша жизнь. Интервью с директором СШ №50 Айнурой Сардарбековой

Прозвенел последний звонок, впереди выпускные экзамены. И вот она – свобода! Отдых! Возможность заняться собой, своей семьей и своим бытом! Разве не об этом мечтает каждый учитель в течение напряженного учебного года?

А каким он был – этот учебный год для всего педагогического коллектива Бишкекской средней школы № 50, рассказывает ее директор Айнура Сардарбекова.

- Айнура Карагуловна, впереди летние каникулы. Наверное, мечтаете об отдыхе. Строите планы на предстоящие три месяца?

- Да, действительно, учебный год близится к завершению, но думать о свободном времени не приходится. Лето для школы – это очень ответственный период, за который надо успеть хорошо подготовиться к следующему учебному году, к зиме. Наша школа существует с 1966 года. Здание, конечно, каждый год нуждается в ремонте, какой-то косметической и капитальной поддержке. Но в решении своих проблем мы не одиноки. Большую помощь оказывают родители, попечительский совет, мэрия города, райадминистрации Ленинского района столицы. Нам удалось выложить школьный двор брусчаткой, по всей школе заменены окна.

Не забывают нас и бывшие выпускники нашей школы. Их помощь также бесценна и в обустройстве пришкольной территории. Ко дню дня нашего родного любимого города в школе была проведена акция "Цвети, мой любимый Бишкек". Было посажено 160 кустов роз, 43 берёзы. Пришли поддержать акцию начальство РУЦ МВД, командование Нацгвардии КР представители подразделения "Пантера", ОсОО "Лекарь" и акимиата Ленинского района.

- Ваши ученики активно участвуют в жизни города, поддерживают всевозможные программы и акции мэрии, райадминистрации, что-то придумывают сами…

- Наша школа приняла участие в городском флешмобе, проводили акцию "Цвети мой любимый Бишкек". В рамках этой акции и были разбиты клумбы у школы. Пригласили не только родителей, но и наших друзей - Школу милиции, аптечную базу "ЛЕКАРЬ". В их присутствии были подведены итоги акции. Состоялось вручение самым активным участникам призов и грамот. Создали два отряда "Зеленый патруль". Наши дети понимают ту истину, что хоть и необходимо развивать экономику страны, но нельзя забывать и о природе. Для этого и проводим такие мероприятия, как "Чистый город". "Зеленый город", во время которых наши ученики активно работают на уборке мусора по городу. Думаю, когда ребенок уберет за кем-то брошенные бутылки, пакеты, банки, сам уже никогда не позволит себе замусорить место своего отдыха.

- Вернувшись в классы, ваши ученики полностью обеспечены всем необходимым учебным материалом?

- У нас в школе есть два компьютерных класса, работает интернет. Но вот учебников не всегда всем хватает. Ведь наша школа принимает в три раза больше детей, чем было изначально задумано – вместо 600 обучается 1500 человек. Занятия проходят в три смены. Обучение двуязычное – на кыргызском и русском языках. Поэтому и с учебниками возникают некоторые проблемы. Но мы стараемся их решать. Ведь, несмотря на все это, наша наипервейшая задача - дать детям твердые обширные знания, подготовить их к будущей взрослой жизни. Мечтаем показать школу, как лучшее учебное заведение города.

- А это не сложно, учитывая то, что пятидесятая находится практически в сельской местности. И наверняка отношение к ней и родителей, и городских коллег соответствующее?

- К сожалению, такой стереотип существует. Мол, сельская школа, и требования там заниженные. Но мы не согласны с таким подходом. Да, в школе много детей мигрантов, которые день и ночь заняты зарабатыванием денег, так как семьи эти в основном многодетные. И не все родители полностью осознают необходимость хорошего образования. – Научился писать, читать, считать – и ладно. Но мы уделяем большое внимание таким детям и занимаемся с каждым.

У многих ребят большие способности к творчеству, различным школьным дисциплинам. По окончании 9 классов мы предоставляем им возможность поступить в колледжи, получить хорошие профессии. Мы и своими силами готовы в стенах школы проводить с такими детьми профессиональные занятия. Но для этого нужны затраты – проводить воду, оборудовать кабинеты с элементами лицея, чтобы дать профессию – швея, парикмахер, мастер по ремонту телефонов. И тогда у детей из малообеспеченных семей при выпуске уже будут изначальные профессиональные навыки.

Кроме того, мы участвуем на уровне гимназий в конкурсах. Заняли призовые места по робототехнике. Через программы ЮСАИД дети изучают интересные факты из жизни. Это то, что им близко и понятно. Кто-то пишет про свою кошку, кто-то - про муравья или яблоко. Очень важно, что эта программа побуждает и родителей изучать мир и помогать детям. Участвовать в конкурсах школьных, районных и городских.

В школе работают кружки и ансамбли – ансамбль комузистов, танцевальный кружок, кружки по предметам, спортивные секции. Все это привязывает детей к школе, дает им возможность развиваться всесторонне. Тут надо отдать должное нашим шефам. Мы активно сотрудничаем со спецназом "Пантера", с военным институтом, школой милиции и аптечной базой "ЛЕКАРЬ". Они проводят экскурсии с ребятами, рассказывают о своих профессиях, ведут воспитательные беседы.

- При такой активной школьной жизни, думаю, и педагогический коллектив не остается в стороне?

- У нас в школе работают 76 учителей. Все они профессионалы своего дела, отличные педагоги, любящие и уважающие детей. Ведь любой ребенок – это личность и ждет понимания, любви, заботы. Только в таком случае он захочет посещать уроки, хорошо выполнять задания. И главное, он будет стремиться к завоеванию все новых вершин, повышению своей успеваемости.

- Ваши пожелания коллегам перед отпуском.

- Вы тут отметили, что педагоги будут наслаждаться три месяца долгожданным отдыхом и свободой. Думаю, это не совсем так. Ведь школа – это живой организм, нуждающийся в любви и поддержке. Школа – это наша жизнь! Поэтому летом придется участвовать и в ремонтных работах школы, и повышать свой профессиональный уровень. Мы не просто сельская школа. Мы - одна из лучших школ города, и наша мечта – получить статус лицея. А это работа…работа… и работа.

Поэтому хочу пожелать нашим учителям быть здоровыми, терпеливыми и мудрыми наставниками. В общем, всегда быть на высоте!