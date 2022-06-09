На пороге взрослой жизни: В школах Кыргызстана прозвенел последний звонок

Последний звонок остается в памяти каждого человека. Это событие, полное воспоминаний, планов и надежд, которое ставит символическую точку в школьной жизни и открывает перед молодыми людьми новый ее этап. Сегодня, 9 июня, праздник прощания со школой отгремел во всех школах Кыргызстана.

Корреспондент vb.kg побывала в столичном эколого-экономическом лицее № 65, где тоже выпускников 11-х классов торжественно поздравляли с окончанием школы.

В актовом зале еще задолго до начала мероприятия собирались родители, которые, казалось, волновались и переживали не меньше ребят.

К учащимся с напутствиями обратились взрослые: учителя, родители, администрация школы. Ребятам желали успехов в жизни, твердо стоять на ногах и смело идти к своей цели. Ну и самое главное - успешно сдать предстоящие выпускные экзамены.

Ребята исполнили сначала Гимн страны, а затем в последний раз в их исполнении прозвучал гимн их родного лицея.

"Сегодня для вас прозвенит последний звонок. Самый последний звучал вчера, и вы торжественно отметили окончание уроков. Но сегодняшний звонок – волшебный. Он действительно волшебный, потому что с его звуками уходят в прошлое все обиды и неприятности, все нелюбимые уроки и все любимые, к сожалению, тоже. Все то, что огорчало и радовало, и остается только любовь, благодарность. Благодарность за то, что вы были нашими учениками, благодарность за то, что ваши родители были с нами все 11 лет. И, конечно же, горячее желание помочь вам на экзаменах. Но все, что будет дальше, зависит только от вас, впереди у вас, не смотря на то что закончились уроки, - горячая пора. Вы в этом году сдаете государственные экзамены. Желаю, чтобы каждому из вас на экзаменах повезло, чтобы вы вытянули самый легкий билет, чтобы вы, увидев задания, поняли, что вы все знаете. И это действительно так, ведь вы учились в лучшей школе города", - обращаясь к учащимся, сказала директор эколого-энономического лицея Ольга Солошенко.

По традиции на последнем звонке присутствуют самые юные ученики школы - первоклассники, которым в сентябре только предстоит сесть за парты. Мальчишки и девчонки вручили старшеклассникам воздушные шарики и прочитали со сцены стихотворения. А старшие товарищи вручили малышам подарки.