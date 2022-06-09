В Сокулукском районе задержаны подозреваемые в убийстве мужчины. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

8 июня 2022 года примерно 11 часов 50 часов в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение о факте обнаружения трупа мужчины на одной из улиц города Шопокова. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 122 ("Убийство") УК КР.

Убитым оказался З.А., 1991 года рождения.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны А.С., 1975 года рождения, и М.В., 1976 года рождения.

Установлено, что 5 июня 2022 года убитый вместе с подозреваемым распивали спиртные напитки в одном из домов в селе Гавриловка. Между мужчинами возникла ссора. Получивший телесные повреждения З.А. скончался. Тело убитого выбросили в яму у дороги.

В настоящее время подозреваемые в ИВС ОВД Сокулукского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.