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В Русском доме в Бишкеке выступила российская исполнительница Елена Вяткина

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- Анастасия Карелина
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В Российском центре науки и культуры в Бишкеке состоялась встреча с российской певицей, музыкантом и композитором Еленой Вяткиной.

Гостья приехала в кыргызскую столицу из Сергиева Посада. В нашу республику Елена Вяткина прибыла с частным визитом. Как рассказала артистка, выдавала замуж дочь. Но нашла Елена время и на небольшую творческую встречу с бишкекскими зрителями.

Собравшимся Елена рассказала, что играла на музыкальных инструментах всегда. Домру освоила еще в детстве. Однако именно знакомство с бандурой двадцать лет назад изменило ее жизнь раз и навсегда. Судьба свела Вяткину с бандуристкой – уроженкой Кыргызстана. В 90-е годы прошлого века после распада СССР музыкант, жившая на Иссык-Куле, уехала из Кыргызстана. Познакомились женщины в Сибири. В селе Каразей Куйтунского района Иркутской области бандуристка организовала ансамбль. Елена Вяткина приехала к ней на три дня, а бандуру из рук наставницы получила на все лето.

"Провела первый раз по струнам бандуры, и все - пропала. Оторваться уже не могу! А три года назад начала осваивать русские гусли. Это удивительные инструменты, их звучание интересно и самым маленьким слушателям, и молодежи, и взрослым людям", - рассказала Елена.

В Бишкек исполнительница привезла и бандуру, и гусли. Больше часа в стенах Русского дома звучали их мелодичные переливы. Исполнила Вяткина и свои авторские песни, и духовную музыку. В ее репертуаре есть народные песни (некоторые она сама собирала), романсы, баллады, песни на стихи русских поэтов. Елена записала уже два альбома.

Кстати, те, кто не смог прийти на встречу с Еленой Вяткиной в Русский Дом, но жаждет ее послушать, могут это сделать завтра, 10 июня. В Большом актовом зале главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского университета в 15 часов начнется концерт ансамбля русской песни "Сувенир", посвященный Дню России. Елена - одна из гостей этого праздника.


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URL: https://www.vb.kg/419058
Теги:
музыка, Россия, Россотрудничество
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