Психолог назвал неочевидные признаки скрытого стресса у человека

Психолог и кандидат наук Сет Гиллихан назвал несколько неочевидных признаков скрытого стресса у человека. В статье для Psychology Today он рассказал, что стрессовые события могут негативно повлиять на тело, эмоции, разум. И перечислил признаки, по которым можно распознать начало эмоционального выгорания.

Психолог отмечает, что уровень стресса у многих людей постоянно находится на высоком уровне, в том числе из-за событий в мире.

"Хронический неуправляемый стресс приводит ко всевозможным проблемам, таким как депрессия, тревога, истощение, физические заболевания и выгорание", - предупредил он.

Специалист также отмечает, что стресс приносит не только психологический дискомфорт, но и негативно влияет на разум, тело и поведение.

Гиллихан рекомендует обратить внимание на тело: постоянное напряжение в мышцах, головные боли, проблемы с пищеварением, плохой сон и аппетит сигнализируют, что с организмом не все в порядке. Кроме того, если человек все чаще стремится к изоляции от социума и прибегает к алкоголю или наркотикам, то это также говорит об уже хроническом стрессовом состоянии. Стресс, по его словам, влияет на способность размышлять. Беспорядочные мысли, чувство рассеянности, трудности с концентрацией и проблемы с памятью являются характерными признаками, что человеку пора отдохнуть.