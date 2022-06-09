УКС Нарынской области нанесло ущерб государству на 21 миллион сомов

Сотрудники управления капитального строительства Нарынской области нанесли ущерб государству на сумму более чем 21 миллион сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Прокуратурой Нарынской области в ходе проверки было выявлено, что ответственные сотрудники управления капитального строительства области, злоупотребляя должностным положением при строительстве детского сада в селе Казыбек и реабилитации водоснабжения в селе Кара-Булун Ат-Башынского района, не осуществляли надлежащий контроль за рабочим процессом и незаконно перечислили денежные средства за фактически невыполненную работу.

В результате противоправных действий со стороны ответственных работников УКС Нарынской области государству был причинен ущерб на общую сумму 21 миллион 801 тысяча 901 сом.

По данным фактам прокуратурой области возбуждены два уголовных дела по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.