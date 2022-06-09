В Кыргызстане предложили создать собственную биолабораторию

Сегодня назрел вопрос о противодействия биоугрозам. Нужно рассмотреть вопрос о создании собственной биолаборатории на уровне ЕАЭС или собственной, национальной. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил эксперт Алишер Ташматов.

"Все много говорят об угрозе, исходящей от подобных объектов, но мало о противодействии их угрозам, особенно на уровне государства. Гибридная война - реальность, и нужно уже сейчас скоординировать усилия в этом направлении", - подчеркнул Ташматов.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".