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В Кыргызстане предложили создать собственную биолабораторию

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- Виктория Гунгер
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Сегодня назрел вопрос о противодействия биоугрозам. Нужно рассмотреть вопрос о создании собственной биолаборатории на уровне ЕАЭС или собственной, национальной. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил эксперт Алишер Ташматов.

"Все много говорят об угрозе, исходящей от подобных объектов, но мало о противодействии их угрозам, особенно на уровне государства. Гибридная война - реальность, и нужно уже сейчас скоординировать усилия в этом направлении", - подчеркнул Ташматов.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".


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URL: https://www.vb.kg/419078
Теги:
ЕАЭС, Бишкек, Кыргызстан
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