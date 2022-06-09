Правительство Японии передало медицинскому колледжу оборудование на общую сумму 62 тысячи 735 долларов. Об этом сообщает посольство Японии в Кыргызстане.

Церемония передачи оборудования по "Проекту по улучшению условий обучения в Бишкекском медицинском колледже" в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". В мероприятии приняли участие парламентский вице-министр иностранных дел Японии Хонда Таро, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Cигэки Маэда, заместители министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева и Улан Садыков.

Заместитель министра Бубужан Арыкбаева поблагодарила правительство Японии за вклад в развитие двустороннего сотрудничества, особенно в сфере здравоохранения, и рассказала о более тесном сотрудничестве в будущем. Парламентский вице-министр иностранных дел Японии Хонда Таро отметил, что Япония, как добрый друг Кыргызстана, на протяжении 30 лет с момента обретения им независимости осуществляет сотрудничество в самых разных областях и что сектор здравоохранения является одной из важнейших областей двустороннего сотрудничества между Японией и Кыргызстаном. Он также выразил надежду, что эта помощь будет способствовать укреплению дружбы между Японией и Кыргызстаном через устойчивое развитие Кыргызстана.

После завершения официальной части церемонии гости осмотрели предоставленное оборудование побеседовали со студентами колледжа.

Грантовая программа "Корни травы и человеческая безопасность" осуществляется в Кыргызстане с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального образования, неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 170 проектов на общую сумму 11 417 853 долларов.