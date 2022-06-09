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Учены доказали, что коронавирус может усугубить психические заболевания

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- Жан Алиев
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Команда международных ученых из Новой Зеландии, Австралии, Шотландии, Канады, США и Голландии доказала роль коронавирусной инфекции в развитии и усугублении симптомов у людей с различными психическими заболеваниями.

Об этом рассказывается в статье в журнала The Canadian Journal of Psychiatry.

В ходе исследования специалисты проанализировали результаты анкетирования, проведенного с апреля по июнь 2020 года. В опросе приняли участие 997 испытуемых. У 50 процентов было диагностировано биполярное расстройство, а у другой части - депрессия. Только 12 процентов пациентов заявили о минимальном влиянии COVID-19 на их самочувствие, 20 процентов отметили легкое проявление депрессии, 27 процентов - умеренное, и 18 процентов опрашиваемых рассказали о вызванном пандемией тяжелом депрессивном состоянии.

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URL: https://www.vb.kg/419084
Теги:
наука, новости мира, в мире
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