Одна любовь на целых 60 лет

Сначала звучала любимая песня невесты - "Две судьбы соединили два кольца". Потом - "День Победы"... Казалось бы, какая связь? А связь самая прямая. Во–первых, свадьба пела и плясала в самом конце апреля, в преддверии Дня Великой Победы. Во–вторых, обе песни душевно исполнялись женихом и невестой. Ну и, в–третьих, свадьба–то была непростая. Бриллиантовая! Как ни крути, а эти "молодожены" одержали самую настоящую победу над временем, переступив 60–летний рубеж супружества.

-Антон, давай сигналь! Ну посигналь! Пускай все видят - у нас свадьба! Сын "молодоженов" Антон несколько раз с силой нажимает на клаксон. Машина с веселым гудением срывается с места и мчится, один за другим теряя плохо привязанные разноцветные шарики. Следом - еще один автомобиль. Настоящий свадебный кортеж, все честь по чести. Через десять минут Людмилу и Владимира Понизовных ждут в Октябрьском загсе, который сейчас находится в обстановке, не особо располагающей к торжествам, в ЦОНе.

Под баянный наигрыш "Ах, эта свадьба–свадьба..."в зале ожидания появились взволнованные "новобрачные". Жених, как положено, в строгом костюме. Правда, без галстука ("И в день настоящей свадьбы, - признается Владимир Яковлевич, - не надевал его, чего уж теперь..."). Невеста, как положено, в длинном кружевном белом платье.

-Ух ты! Ого! Ничего себе! - электронной очереди как не бывало. Люди, только что поглядывавшие на табло со страдальческими лицами, вмиг разулыбались и кинулись в кабинетик с надписью "Для VIP–гостей". Дверь работники загса по многочисленным просьбам закрывать не стали: ничего тайного в сегодняшнем таинстве бракосочетания нет. Наоборот! Смотри и учись, молодежь! Таких супружеских пар в Бишкеке раз, два и обчелся. А в Октябрьском районе есть только Понизовные, которых в загсе ценят и постоянно приводят в пример молодым.

Познакомились Понизовные на танцплощадке. Это странно звучит, если учесть, что Людмила Антоновна с детства сильно хромает на одну ногу (последствие полиомиелита). Танцевать и петь она всегда любила, любит и по сей день. А вот тогда, вспоминает, редко кто–нибудь приглашал ее на танец. Вроде и лицом удалась, и фигурой, и легким характером, однако местные парни знали про ее физический недостаток и не спешили с приглашениями. Володя Понизовный был не из местных. Потому и пригласил. Встретились глазами... И никакой хромоты он, клянется, не заметил. Когда заметил, было поздно, влюбился, как говорится, по уши.

Он до сих пор влюблен в жену. И это не привычка, не уважение, не признательность за троих сыновей и даже не ровная, зрелая любовь. Между ними и сейчас то самое чувство, которое туманит голову, наделяет "объект" многочисленными достоинствами и вуалирует его недостатки, толкает на подвиги и безумства. Отсюда - и аккуратное ведение семейного альбома с вклеенными фотографиями, изображающими важные вехи (рождение сына, второго, третьего, серебряная свадьба, золотая, внуки...). Отсюда же нескрываемая гордость в голосе главы семьи, когда он рассказывает, как все знакомые ему завидовали: такую красавицу отхватил!

Владимир Яковлевич по натуре - полная противоположность жены. Нет у него этой активности, музыкальности, неиссякаемого оптимизма. Он человек минорный, склонный погрустить. Из этого состояния все шестьдесят лет тащит его Людмила Антоновна.

- Он ведь не помнит своих родителей, - объясняет она. - Время военное, послевоенное, сами понимаете. Всю жизнь искал об отце и матери хоть какую–то информацию... Вместе мы искали... Так и не нашли. Не знал Володя материнской ласки. Но ведь столько лет уже я ему и за жену, и за мать! Все равно его расшевелить не могу.

Вот поэтому Людмила Антоновна любит устраивать семейные праздники, в том числе годовщины свадьбы. Отмечают не каждый год, а более–менее круглые даты. Двадцать лет, двадцать пять, тридцать, тридцать пять - и так далее. В такие дни она надевает белое платье, слегка подкрашивает губы, созывает гостей... И напоминает сотрудникам Октябрьского загса, что сейчас они с мужем снова будут обмениваться кольцами и поздравлять друг друга супружеским поцелуем.

И в этот раз в загсе Понизовные принимают поздравления и слушают пожелания... Здоровья, само собой, в первую очередь. Чего еще желать "молодоженам", каждому из которых перевалило за восемьдесят? Администрация загса подарила им еще и большой красивый ковер.

- Вот на нем и полетим дальше, - в своей обычной манере шутит Владимир Яковлевич.

Свадебная процессия отправилась к машинам, а случайные свидетели необыкновенной церемонии все никак не могли успокоиться: вместе шестьдесят лет! Не всякий человек до таких лет доживает! А эти двое не только дожили, но и были все эти десятилетия рядом, срослись, стали единым целым, несмотря на такую непохожесть!

- Когда у вас следующая круглая дата? - спросили Понизовных.

- Следующая будет деревянная, - мрачно пошутил Владимир Яковлевич и нарисовал в воздухе подобие ящика. И тут же получил нагоняй от жены и друга– баяниста.

- Не слушайте его! - воскликнула Людмила, - дальше 65 лет - железная свадьба. Приходите обязательно!