В Бишкеке создана резолюция о прекращении деятельности биолаборатрий в ЕАЭС

Эксперты в ходе круглого стола создали резолюцию о создании Бишкекской инициативы по прекращению деятельности в ЕАЭС биолабораторий, финансируемых странами Запада. Ее основанием может стать факт того, что в 2020 году главы государств ЕАЭС поддерживали идею о расширении сотрудничества в сфере защиты здоровья граждан и эпидемиологической безопасности. На данный момент западные биолаборатории работают в двух из пяти стран ЕАЭС – Армении и Казахстане. Об этом они сообщили на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС".

В резолюции содержится предложение к президентам стран ЕАЭС, главам правительств, спикерам парламентов и руководству Евразийской экономической комиссии закрыть биолаборатории с западным финансированием на пространстве ЕАЭС. Целесообразность принятия резолюции продиктована тем, что Кыргызстан является председателем в ЕАЭС в 2022 году, поэтому республика имеет законное право выступать с инициативами. Еще одна причина принятия резолюции заключается в том, что в Казахстане продолжается реализация проектов по строительству и открытию новых биолабораторий с участием США. Так в предстоящий 3 – летний период у границ Таласской области власти соседней республики готовы открыть новую биолабораторию достаточного высокого и опасного уровня, что вызывает тревогу у общественности КР. Как известно Кыргызстан в 2011 высказал категорическое "нет" инициативам Запада по открытию в Бишкеке биолаборатории, ключевую роль в этом процессе сыграли общественные организации.

Первым этапом резолюции будет предложено закрыть биолаборатории в Казахстане.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".